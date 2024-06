Systém povolání Dragon Age: The Veilguard evokuje Mass Effect i kořeny série

26. 6. 2024 18:00 | Preview | autor: Aleš Smutný

Již od odhalení Dragon Age: The Veilguard je jasné, že kromě nové vizuální stylizace, což už je takový kolorit téhle série, nás čekají i větší změny. Nejviditelnější je přechod od realtime soubojů s pauzou k čistě akčnímu boji. Ten vyvolává silné vzpomínky na Mass Effect a jejímu pojetí boje a speciálních schopností. Stejně jako tam, i zde budete ovládat jen svého hrdinu a těm ostatním zadáváte příkazy jaké schopnosti používat a podobně.

Magazín Game Informer měl velký přístup do zákulisí tvorby hry a postupně vydává nové a nové informace. Tentokrát se zaměřil na systém povolání a společně s ním i na samotné fungování světa a také to, jaké úkoly bychom v tomto akčním RPG měli vidět. Pokud byste potřebovali oživit paměť, pod odstavcem najdete první velké video se záběry k hraní a další informace shrnuje Adamův článek.

Podobně jako v Mass Effectu fungovala hlavní trojice zaměření voják – biotik – mechanik, v Dragon Age: The Veilguard to bude zcela klasická fantasy RPG triáda zloděj – mág – válečník, tedy jako v Dragon Age: Inquisition. A stejně jako zde, se bude každé z povolání dělit na další tři specializace, jež budou určovat jejich styl boje, a to i v rámci daných povolání. De facto bychom se díky těmto specializacím měli dostat celkem na devatero profesí.

Klasická trojka

Zloděj se bude dělit na Duelist, který je nejrychlejší, má dvě zbraně a dokáže se v boji pořádně otáčet. Saboteur bude používat pasti a různé triky a podle popisu připomíná něco mezi Artificerem a Assassinem z Inquisition. Třetím povoláním je pak Veil Ranger, což je úplně klasický lučištník se spoustou dodatečných triků, jak si udržet soupeře od těla.

Mág bude mít vlastního nekromancera – opět jako v Inquisition – ovšem zde pod názvem Death Caller. Co bude umět, zatím netušíme. Evoker bude klasický kouzelník, který kolem sebe hází ohnivé koule, led, blesky, prostě práce s jednotlivými elementy. A Spellblade bude bojovník na blízko, který si ovšem na pomoc bere zbraně očarované magickou energií. Takže něco jako Knight-Enchanter? Doufejme, že umírněnější. Co pamatuji Inquisition, Vivienne byla schopná ke konci sólovat draky.

Válečník vás moc nepřekvapí. Champion se zaměřuje na „taktickou obranu“, takže nejspíš podpůrný tank. Slayer si bere obouruční zbraně a prostě jimi kolem sebe co nejvíc a co nejefektivněji máchá, a nakonec Reaper je podle všeho klasický Reaver, který na pohánění svých schopností používá vlastní životní energii, ale zároveň ji dokáže útoky krást protivníkovi. Zatímco v Dragon Age: Origins jste museli udělat opravdu nesnadné rozhodnutí, abyste se k Reaverovi dostali, tady už bude snad, stejně jako v pozdějších dílech, k dispozici snadnějším způsobem.

Řekni mi, odkud jsi a já ti řeknu, jestli tě mám rád

Nejen volba povolání určí, čím v Thedasu jste. Při tvorbě postavy si i zvolíte, jaký bude mít váš, či vaše Rook (jak se hlavní hrdina bude univerzálně jmenovat) původ. Podle něj na vás budou postavy ve světě reagovat, budou se lišit jejich interakce s vámi, a můžete mít různé výhody i nevýhody při komunikaci s frakcemi, stejně jako v boji s určitým typem nepřátel. Můžete být kupříkladu Grey Warden, což asi není třeba více přibližovat, jsou tu s námi už tři hry. Další jsou Antivan Crows, gilda zlodějů a zabijáků, ke které patřil třeba Zevran.

Taková Mourn Watch toho ovšem některým hráčům asi moc neřekne. Jde o frakci skupiny mágů z království Nevarra. Mourn Watch stráží Velkou nekropoli, kam jsou ukládáni nevarrští králové a šlechta. Vzhledem k tomu, že je celá společnost orientovaná na kult smrti a pohřbívání, nejsou Mourn Watch jen glorifikovaní hlídači hřbitova, ale bojují i proti věcem, které vznikají, když nějaký ten pohřební rituál nejde úplně podle plánu. Nejspíš můžete čekat bonusy na boj s nemrtvými.

Shadow Dragons se poprvé objevili v komiksu The Missing. Jde o odbojářskou organizaci v totalitním Tevinteru, která bojuje proti vládnoucí elitě mágů a snaží se pomáhat otrokům a všem, kteří končí pod jhem kastovního systému. Veilguard bude jejich prvním pořádným představením, protože kromě Rook (potenciálně) k nim patří jedna z vašich budoucích společnic, Neve, ve slušivém kloboučku.

Lords of Fortune si dali premiéru v knize Tevinter Nights a jde o gildu lovců pokladů, dobrodruhů a námořníků s touto povahou. V boji by měli mít bonusy na boj s žoldnéři a jednodušší srážení nepřátel. Poslední jsou pak Veil Jumpers, kteří prohledávají prastaré elfí ruiny v Arlathanském lese v Tevinteru, a jak jméno naznačuje, musí být připravení potýkat se s potížemi, které vznikají na místech, kde je Veil, předivo mezi realitami, obzvláště křehké. Samotný les a Veil Jumpers se objevili ve zmíněných Tevinter Nights a tady se jim snad dostane další pořádné expozice. V boji bych tipoval bonusy proti duchům, ale uvidíme.

Lepší RPG systém ve smyslu roleplaye?

Už teď víme, že společníci vás nebudou slepě následovat a podle toho, jak se chováte, u nich budete nabírat kladné i záporné bodíky, přičemž u některých klíčových událostí se proti vám mohou rovnou obrátit. To není nic nového a patří to ke koloritu a kvalitám série, ale je dobře, že Veilguard tento systém neopouští. Podobné by to mělo být i s frakcemi, mezi které budou patřit i ty, jež si volíte při tvorbě postavy.

Nemáme se prý obávat úkolů typu: „nasbírej 30 kusů předmětu XYZ“ (zdravíme Hinterlands v Inquisition), ale půjde hlavně o práci se zmíněnými frakcemi v rámci světa. Ty budete ovlivňovat a pracovat s jejich očekáváními, požadavky a samozřejmě i tabu. Zároveň by ale i frakce měly být propracované a v jejich rámci se budou objevovat propracovanější postavy, které nemusí nutně sdílet postoj celé organizace. Tedy, když si naštvete třeba Shadow Dragony, ne nutně vám hned musí každý z nich jít po krku. Někteří mohou vaše motivace pochopit a nabídnou tak z hlediska vyprávění plastičtější obraz celého uskupení. Nepůjde o nějakou jednomyslnou masu či sdružení, které je stereotypně rozdělené na dvě ideové části, kde si musíte vybrat, kterou nakonec podpoříte.

Uvidíme, jaké další informace dostaneme před samotným vydáním Dragon Age: The Veilguard, ke kterému dojde už letos na podzim na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.