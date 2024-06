Dragon Age: The Veilguard se odehrává dekádu po Inquisition. Má míň připomínat MMO

Nedávno přejmenované Dragon Age: The Veilguard se konečně, po dlouhých letech ve vývoji, začíná rýsovat. Na Summer Game Festu jsme se dočkali nového traileru, který minulé úterý doplnily ještě záběry z hraní. Nyní, v rámci otázek a odpovědí na Discordu hry, dostáváme spoustu nových menších i větších detailů. Předně máme potvrzeno, že se The Veilguard bude odehrávat deset let po událostech Dragon Age: Inquisition. Hlavní hrdina či hrdinka předchozího dílu přitom v nové hře nějakým způsobem bude figurovat, nikoliv ale jako protagonista.

Dragon Age: The Veilguard slibuje odklon od některých herních struktur, které byly k vidění v jeho předchůdci. Kontroverzní mechanismus moci z Inquisition, kterou jste museli posbírat, abyste mohli v příběhu pokračovat, šel například z kola ven.

Místo toho hra nabídne mnohem plynulejší systém postupu, v němž se lokace vyvíjejí na základě rozhodnutí. To by vás mělo ponouknout k opětovnému navštěvování lokací za účelem plnění „ručně vytvořených a příběhově zaměřených“ vedlejších úkolů. Důležité také je, že prý nemají existovat žádné typické „fetch questy“ – všechno má být vytvořeno a pečlivě vybráno ručně.

Nový díl prý také klade důraz na opravdu osobní interakce mezi postavami i tím, že snižuje velikost party ze tří společníků na dva. Tato změna má podpořit hlubší vztahy i taktickou hratelnost, což vyžaduje pečlivější vyvažování schopností společníků.

zdroj: BioWare zdroj: BioWare

Přizpůsobení postavy má dosáhnout nové hloubky díky robustnímu systému, který zahrnuje detailní možnosti úpravy vlasů, odstínů pleti, přizpůsobení celého těla, a dokonce i specifických rysů, jako jsou rohy Qunari.

Počítá se i s vylepšováním a přizpůsobováním výbavy, kdy budete moct převlékat i své společníky. Systém má fungovat trochu jinak než v Inquisition a s vybavením bude pomáhat nějaká tajemná entita. Že by se vrátil trpasličí nalezenec Sandal?

Volitelný původ hlavního hrdiny či hrdinky, označovaných jako Rook, bude nedílnou součástí celé hry a má formovat dialogy a příběhové volby. Rodokmen a příběhové pozadí určí jednak příjmení protagonisty, ale především celou řadu možností v rozhovorech.

Dragon Age: Veilguard | New Discord Q&A Details



?Asked about the world?



▪️Takes place 10 years after Dragon Age: Inquisition

▪️The Inquisitor will definitely be part of the story

▪️You can go back to previous locations you visited, do side content, etc

▪️Everything is… pic.twitter.com/413CWAlL5y