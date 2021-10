Obléhání v Total War: Warhammer III vypadají naprosto epicky

21. 10. 2021 12:30 | Preview | autor: Václav Pecháček

Total War: Warhammer III vylepší obléhací bitvy. To pro vás dost možná není žádná novinka, protože jsem o tom jednu novinku napsal už před týdnem. Ovšem co je lepší než sliby? Všichni, kdo používáte deodoranty Old Spice, samozřejmě víte, že to jsou důkazy. Tak se pojďme podívat na nové video.

V něm se démonické hordy velkého manipulátora Tzeentche, jednoho ze čtyř bohů Chaosu, vrhnou proti obří pevnosti, kterou brání síly Cathaye v čele s Miao Jing, bouřnou dračicí a dcerou samotného nebeského císaře. A výsledkem je komplikovaná partie útoků, ústupů a metamorfóz do plazí podoby přesně v ten správný moment:

zdroj: Creative Assembly

V novém traileru je krásně vidět role dynamických obranných prvků – Miao Jing počítala s tím, že vnější hradby padnou, a tak si připravila druhou řadu věží a barikád. Když se démoni vydali odlišným směrem, barikády strhla a nechala je vybudovat jinde. Jako kdyby hrála nějakou tower defense.

Cathay, říše rovnováhy

Když už se bavíme o Cathayi, pojďme si shrnout herní styl této mimořádně zalidněné, mimořádně ohrožené frakce. Jak se dopodrobna dočtete v příspěvku na blogu Total War, celé snažení Miao Jing i jejího bratra se bude točit právě kolem obrany velké pevnosti na severu. I když je pravda, že přímo za odrážení démonů bude zodpovědná sestra, zatímco druhý dráček pacifikuje rebely ve zbytku impéria.

Obě dračí děti preferují defenzivnější styl hraní, ale nemůžou se na něj spolehnout. Je potřeba vyrážet na výpady za zeď, aby byly narušeny démonické plány – pokud těm zrůdám necháte čas na organizaci a plánování, jejich příští útok bude o to drtivější. A jestli padne jedna ze tří bran, měkký podbřišek cathayského venkova dobyvatelům dlouho neodolá.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Cathay si zakládá na harmonii. Musíte svou vládou udržovat křehkou rovnováhu, abyste těžili z podpory velikého císaře. Některé technologie a schopnosti vás posunou směrem k Yin, jiné směrem k Yang, a platí to dokonce i o jednotkách, takže nechcete tvořit armády složené pouze z bojovníků nablízko reprezentujících jeden aspekt – budete do svých vojsk muset zakomponovat i střelce, kteří patří na opačnou misku vah.

Tzeentch, nejvyšší loutkař

Proti Cathayi se staví síly boha Tzeentche vedené strašlivou dvouhlavou hrozbou ornitologického charakteru – Kairosem, Tkalcem osudu. Jedna jeho odporná lebeň vidí do minulosti, ta druhá do budoucnosti. A je to budoucnost, v níž je cathayská půda skropená krví nebohých smrtelníků.

zdroj: Creative Assembly

Kairos svých cílů nedosáhne pouze tím, že má k dispozici řvoucí hordu monster. Jeho bůh je přeci proslulý skutečností, že místo meče použije lež a manipulaci. A tak náš velký pták sbírá grimoáry plné zakázaného vědění, a jakmile jich nasbírá dost, může spustit neuvěřitelně mocné efekty. Třeba si bez boje přivlastnit celé město. Nebo někde spustit lidovou rebelii. Nebo zarazit pohyb všech armád dané frakce na celé jedno kolo. Nebo rozbít alianci mezi věrnými spojenci. Nebo mezi někým vyvolat válku.

Další efekty si můžete přečíst na blogu Total War, ale všechny znějí velice, velice mocně. Sběr grimoárů možná bude pro Tzeentche důležitější než neustálé bezhlavé útoky proti připravené obraně bouřné dračice.

A tím zásoba triků nevysychá. Tzeentchovy armády se umí teleportovat. Pokud někde vzroste jeho vliv, vznikají šílené kulty. Jsou mu podřízené magické vichry. Cathay to zkrátka nebude mít vůbec jednoduché.

Nesourodá aliance v tundře

Nakonec je tu ještě Kislev, Rusku podobná frakce, o které jste si toho už u nás na Games mohli přečíst docela dost. Přesto ještě na chvíli skočím po informacích z blogového příspěvku, protože vyjasňují některé elementy, které předtím tak docela jasné nebyly.

Tak například: Kislev je země na pokraji občanské války. Carevna Katarin je na nože s patriarchou Kostaltynem, kterému se vůbec, vůbec nelíbí, že zemi vládne ledová čarodějnice, a tedy z jeho pohledu heretička. Každý má svoje oddané spojence a všichni si dohromady pomáhají proti démonům, protože by jinak neměli šanci… Ale jakmile útoky opadnou?

zdroj: Foto: Creative Assembly

Vaším úkolem, ať už budete hrát za carevnu, nebo za patriarchu, bude získávat vliv i na domácí frontě. Když se vám povede přesvědčit dost velkou část populace, že zrovna vaše vize je pro Kislev ta pravá, můžete svého konkurenta úplně odstavit od moci a převzít jeho území i vojska.

Taky jsme se dozvěděli něco o atamanech, speciálních guvernérech, které v případě potřeby můžete pověřit vedením armád. Velmi zajímavě zní výcvik nových ledových čarodějek – ten sice probíhá déle než u jiných agentů, ale zato si sami můžete zvolit, jaké schopnosti jim přihrajete, místo aby je dostávaly náhodně. Čichám, čichám potenciál pro powergaming.

To by bylo ze světa Warhammeru III prozatím všechno. Ještě nás čeká představení posledních dvou frakcí bohů Chaosu, Nurglea a Slaaneshe, a naše zraky jistě oblaží spousta dalších trailerů, podrobností, obrázků a tak dále. Hotová hra po nedlouhém odkladu dorazí v prvních měsících příštího roku.