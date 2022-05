Novinky na poli videoher pro děti: Star Trek, Liga spravedlnosti a další

19. 5. 2022 17:30 | Preview | autor: Patrik Hajda

Dětským hrám se na Gamesech příliš nevěnujeme, ale dneska to aspoň částečně napravíme. Možná jsou mezi vámi rodiče, kteří přemýšlí, co se svými ratolestmi hrát, než dospějí do věku, kdy je bude zajímat jen další Assassin či Call of Duty. Této problematice se dlouhodobě věnuje vydavatelství Outright Games zaměřující se na videohry spjaté se slavnými filmovými a seriálovými značkami.

V jeho katalogu najdete hry podle Tlapkové patroly, nechybí tu Transformers, Jumanji, Hotel Transylvánie či závodní hra na motivy animovaného seriálu Rychle a zběsile. Měl jsem tu čest absolvovat prezentaci vydavatelství o připravovaných hrách a na rovinu se přiznám, že ač jde skutečně o lehké, nekomplikované hry, dokázaly mě zaujmout.

zdroj: Outright Games

Kdo by neznal skvělou sérii animáků Jak vycvičit draka se Škyťákem a Bezzubkou! Tak o ně v této akční adventuře vůbec nepůjde… Hra vychází ze stejnojmenného seriálu a je zasazená 1 300 let po událostech filmové série. Na člověka v ní vůbec nenarazíte.

V Legendě o devíti říších totiž budete hrát za jednoho ze čtyř draků s různými schopnostmi, které vám pomohou nejen překonat překážky vyžadující logické myšlení, ale i souboje s bossy. Budete se muset obejít bez miniher, ale zato si každou úroveň můžete dát znovu v režimu výzvy.

Hra bude čistě singleplayerová a není pro ni v plánu žádný dodatečný obsah. Datum vydání připadá na letošní podzim a mezi platformami najdete PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X|S, Switch a Stadii, přičemž se počítá s upgradem zdarma ze staré na novou generaci konzolí.

zdroj: Outright Games

Přestože Outright Games má v portfoliu již několik titulů s Tlapkovou patrolou, závody mezi nimi chybí. Ale brzo chybět přestane. PAW Patrol: Grand Prix vypadá jako variace Mario Kart 8 Deluxe se všemi oblíbenými postavičkami z univerza Patroly včetně Rydera.

Čeká na vás 11 tratí s denním i nočním režimem, spousta vozidel s možností úpravy a lehké strategizování na trati, kde si sbíráním pamlsků nabíjíte svou speciální schopnost, s níž vyzrajete nad soupeři.

Ve hře na vás čeká příběhová kariéra a multiplayer až pro čtyři hráče na rozdělené obrazovce, nicméně žádná možnost zazávodit si online. Tvůrci hry mysleli aspoň na co největší přístupnost hry, a tak si můžete zapnout mnohé asistenty, díky nimž si zajezdí i ti nejmenší závodníci. PAW Patrol: Grand Prix vyjde 30. září na stejných platformách jako draci.

zdroj: Outright Games

Možná tím vůbec nejzajímavějším z celé prezentace byla první dětská hra ze Star Treku. Supernova vychází z animovaného seriálu od Paramountu a může se pochlubit tím, že obsahuje známé postavy s hlasy původních dabérů a na jejím příběhu se podílí scenárista seriálu.

Hráči se ujmou rolí Dala a Gwyny, s nimiž musí zachránit svou loď, její posádku a celou soustavu před výbuchem supernovy. Hru můžete odehrát sami, ale pravděpodobně o něco lepším zážitkem bude gaučová kooperace dvou hráčů.

Jedná se o twin-stick akční adventuru, v níž se budete vypořádávat s mimozemským životem na třech rozličných planetách a řešit puzzly vyžadující od hráčů spolupráci. I Star Trek Prodigy: Supernova vyjde na všech platformách, a to někdy v říjnu.

Tímto se dostáváme na samotný závěr prezentace, která upozornila ještě na novou hru ze světa My Little Pony vycházející tento měsíc a novou hru s postavičkami LOL Surprise chystanou na 7. říjen, která je vlastně takovou velmi okatou variací Overcooked.

V úplném závěru nás vydavatelství Outright Games lehce nalákalo na příští rok, pro který chystá hru ze světa komiksů od DC, a to rovnou slavný superhrdinský tým Justice League. O této hře s názvem Justice League: Cosmic Chaos toho mnoho nevíme, ale půjde rovněž o akční adventuru, budete hrát za různé hrdiny a čelit ikonickým padouchům, přičemž vedle singleplayeru nebude chybět kooperace pro dva hráče.