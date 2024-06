MMO Final Fantasy XIV vyráží s datadiskem Dawntrail na zaslouženou dovolenou

6. 6. 2024 18:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv Final Fantasy XIV příliš často nezmiňujeme mezi hrami, které se po pokaženém startu zvládly postupně oklepat, a nakonec se staly diamanty v rámci svého žánru, bezpochyby mezi ně patří. MMORPG poprvé vyšlo už v roce 2010, ve své tehdejší podobě ale působilo spíš jako technologické demo než jako hra s potenciálem sesadit tehdejšího krále – World of Warcraft.

O jedno uzavření serverů, znovuvydání s podtitulem A Realm Reborn a čtyři datadisky později tady ovšem takového sesaditele skutečně máme. K Final Fantasy XIV usedají každý den víc než tři miliony lidí, v lednu překonal milník 30 milionů registrovaných hráčů a své pracně získané korunky se vzdát nehodlá. Tři roky starý datadisk Endwalker sice uzavřel jeden zásadní příběhový oblouk a s ním postupně i první dekádu existence celého MMO, ale jak se říká: Něco končí, něco začíná.

Dovolená s novými povoláními

Nadcházející datadisk Dawntrail v červenci může a nemusí být přesně tímhle novým začátkem. Kontinent Eorzea, ba dokonce i celá planeta a okolní vesmír jsou konečně v bezpečí – Bojovníci světla je zachránili před ultimátním zlem, a tak by se mohlo zdát, že v MMO zaměřeném na příběh už vlastně není kam výš mířit.

I proto má nové rozšíření působit tak trochu jako plážová epizoda z anime, kde si dobrodruzi po dlouholeté katarzi mohou odpočinout na exotickém souostroví Tural, ale zároveň se může postupně po krůčcích rozvinout v podobně velkolepý epos. Také ale může jít o uzavřenou odbočku, která už se v budoucích rozšířeních nikam dál posouvat nebude.

zdroj: Square Enix

Jak nám totiž u kulatého stolu na novinářské akci v Postupimi vysvětlil šéf vývoje Final Fantasy XIV Naoki Jošida, směr, kterým se bude příběh v budoucnu dál ubírat, může do velké míry záviset i na hráčských reakcích: „Vždycky mám alespoň tři různé varianty, kam se dál vydat. Rád zrazuji hráčská očekávání, rád je překvapuji. Mám z čeho vybírat a můžu reagovat na to, co hráči chtějí a překvapit je.“

Jošida posléze dodal, že má momentálně v hlavě materiál na čtyři další datadisky po Dawntrail – před odjezdem do Německa měl jen tři, ale manga Hunter × Hunter mu prý během čtení po cestě vnukla nápad, který by si zasloužil zpracovat. Jestli se ale zhmotnění dočká, záleží mimo jiné i na přijetí nejbližšího červencového datadisku.

Ten se vizuálně inspiruje Jižní Amerikou - Kozama'uka připomíná se svou džunglí a vodopády spíše její amazonskou část, skalnatý region Urqopacha se pak zhlíží v jejích vyšších polohách a také v dědictví Aztéků, od kterých si půjčuje majestátní chrámy.

zdroj: Square Enix

Že má Jošida nápadů na rozdávání, se nicméně projevuje i na dvou nových povoláních. Jak Viper s dvojicí rychlých čepelí, které se dají spojit do jedné, tak i Pictomancer, který oživuje namalované obrázky a bojiště ovládá zpovzdálí, jsou zejména na poměry MMO poměrně neotřelými rolemi. Smysluplně ovšem doplňují stávající nabídku DPS postav a dělí se o vybavení s Ninji a Mágy.

„Nápad na Vipera vzešel od hráčů a naší komunity. Mnoho z nich volalo po nějakém povolání s dvojicí čepelí, a tak jsme se rozhodli jim ho dopřát,“ tvrdí Jošida. „Ano, je to sice po Reaperovi další DPS na blízko, ale my se na ně díváme z pozice jejich role obecně. Nejvíc hráčů si vybírá DPS, takže když jsme chtěli přidat dvě povolání, aspoň jedno muselo být DPS. A protože už máme 4 typy tanků a 4 typy healerů, nedávalo nám smysl přidat pátého jenom do jedné role. Tím pádem je DPS i druhé nové povolání, a tak máme kouzelníka na dálku, Pictomancera.“

zdroj: Square Enix

Bojová rotace Vipera sestává z několika typů komb o třech krocích v závislosti na tom, jestli chcete útočit na jednoho silného nepřítele, nebo na slabší skupinku. V některých z nich máte přitom na výběr, jaký druhý či třetí krok zvolíte, čímž si například posílíte útoky nebo zvýšíte jejich rychlost. Úspěšná komba navíc nabíjejí dva typy ukazatelů směřujících ještě k silnějším útokům.

Obecně jde o velmi rychlé povolání, u kterého je pro optimální výsledky potřeba neustále sledovat barevnou signalizaci na hotbaru. Rozhodně nepůjde o první volbu pro hráče, kteří ve svých MMO rádi upadají do dvouklávesové rutiny, což ostatně ve FFXIV mimo healerů nemůže být skoro nikdo.

Pictomancer v obrazech

Nemůže si ji dovolit ani druhý nováček Dawntrailu alias Pictomancer. Do velké míry operuje jako existující Summoner, jen si v přípravné fázi kýžené kouzlo potřebuje nejprve namalovat. Z trojice pláten pak můžete vyvolávat ničivé příšery a zbraně i podpůrné krajinky.

zdroj: Square Enix

K tomu máte k ruce ještě živelná éterová kouzla, kterými schraňujete jednotlivé barvy na svou paletu a můžete je použít k posilování různých efektů a modifikování kouzel. Hraní za Pictomancera mi přišlo taktičtější než za Vipera a nepůsobí tak náročně na postřeh. Je ale nutné počítat s tím, že malování na plátno docela dlouho trvá. V hektičtějších soubojích a dungeonech budete s přerušováním kouzlení minimálně zpočátku trochu víc bojovat, což jsem si osobně vyzkoušela v novém dungeonu Ihuykatumu, kde déle vyvolávané schopnosti moc neladily a praly se s množstvím plošných útoků, kterým je potřeba uhýbat.

Abyste se do dvojice nových povolání mohli pustit rovnou při vydání, budete potřebovat alespoň jedno jiné povolání na úrovni 80. Maximální level všech postav se pak zvedá z 90 na 100. Mezi rasami je pak novinkou možnost hrát za ženskou verzi Hrothgarů.

zdroj: Square Enix

Kromě výše zmíněných se pro Dawntrail chystá ještě jedno limitované povolání, Beastmaster, které má fungovat podobně jako Blue Mage a patrně si bude moct ochočit jinak nepřátelské potvory. Půjde nicméně o třídu, která nebude k dispozici hned při vydání datadisku, ale až v rámci cyklu patchů, které po něm budou následovat.

Grafické přeleštění

S příchodem Dawntrail čeká Final Fantasy XIV také grafický update pro současné konzole a PC. Na přímé porovnání si budeme muset ještě počkat, minimálně hlavní město Turalu, Tuliyollal, a přilehlé regiony Kazama'uka a Urqopacha se ale už teď mohly pochlubit hezčím nasvícením a detailnějšími texturami, než jsme doposud byli zvyklí.

Se zvednutím hardwarových nároků se ostatně pojila i jedna z otázek, které jsme položili Naokimu Jošidovi – jak dlouho hodlá Square Enix ještě podporovat verzi pro PlayStation 4? „Minimálně do příštího datadisku. Ale záleží na tom, kolik lidí bude Final Fantasy XIV na PS4 hrát – pokud jich bude málo, existuje možnost, že podporu utneme a zaměříme své úsilí na grafickou stránku. Ale dokud je jich dost, budeme starší konzoli podporovat.“ Zatím se tedy zdá, že má Final Fantasy XIV na starší konzoli od Sony stále poměrně silnou hráčskou základnu.

„Nechci způsobit paniku ani říct, že pokud podíl hráčů na PS4 klesne pod 10 procent, tak skončíme. Bude to patrně ještě nižší číslo. Ale myslím, že v době, kdy k tomu dojde, bude to už na hranici životnosti PlayStationů 4 v oběhu. Navíc pozorujeme trend, kdy stále víc a víc lidí hraje FFXIV na PC. Není to tedy o tom, že bychom aktivně dělali nějaké rozhodnutí, je to spíše vývoj trhu,“ vysvětlil Jošida, proč se ani hráči na PlayStation 4 nemusejí obávat, že by o milované MMO v nejbližší době přišli.

Final Fantasy XIV: Dawntrail vychází 2. července 2024 pro PC, PS5, Xbox Series X/S a PS4. Pokud si datadisk předobjednáte, můžete se do hry dostat o pět dní dřív, tedy 28. června.