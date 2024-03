Final Fantasy XIV: Dawntrail vyjde v červenci, abyste stihli dohrát DLC pro Elden Ring

26. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Datadisk Dawntrail pro MMORPG Final Fantasy XIV o víkendu konečně obdržel vlastní termín vydání. V předběžném přístupu se do něj budete moct pustit 28. června s předobjednávkou, v plné verzi pro všechny pak vyjde 2. července. Jeho producent Naoki Jošida se přitom na probíhajícím festivalu PAX East nechal slyšet, že chtěl rozšíření pro populární onlinovku vydat už o týden dřív.

Vidle do plánů mu nicméně hodilo studio FromSoftware. „Došlo nám, že zřejmě všichni budete chtít hrát DLC pro Elden Ring. Máte na to týden!“ zasmál se Jošida. „Užijte si ho a pak rovnou navažte letní dovolenou v Dawntrail.“

Z pozdějšího žertíku vyplynulo, že drobný interní odklad zčásti možná proběhl i kvůli tomu, že si chce Yoshi-P Shadow of the Erdtree sám zahrát: „Jen abych to upřesnil, rozhodně to není proto, že bych já sám chtěl hrát DLC pro Elden Ring před Dawntrail,“ dodal s notnou dávkou sarkasmu. „I když i na něj se těším!“

zdroj: Square Enix

Rozšíření Shadow of the Erdtree vychází 20. června a zatímco na jeho dohrání máte podle Jošidy týden, Dawntrail pro Final Fantasy XIV má odstartovat novou dlouhou kapitolu v historii více než desetiletého MMO. Vedle příběhového rozšíření dorazí s dvojicí nových povolání, dungeony, zvýšením maximální úrovně postavy na 100 a řadou dalších novinek.

Čekání na Dawntrail si během jara budete moct zkrátit s crossoverem s Final Fantasy XVI. Úkolová linka The Path Infernal na vás bude čekat od 2. dubna do 8. května i se speciálními odměnami odkazujícími na Clivea, Jill a další postavy ze singleplayerového RPG od téhož týmu.

Final Fantasy XIV minulý týden po letech čekání vyšlo i na Xboxu. Do poloviny dubna můžete na konzoli od Microsoftu s předplatným Xbox Game Pass Ultimate využít zaváděcí nabídku v podobě startovní edice. V ní najdete základní A Realm Reborn spolu s datadisky Heavensward a Stormblood, které by vám na pár set ochutnávkových hodin měly bohatě stačit.