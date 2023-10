Datadisk Dawntrail pro Final Fantasy XIV přinese dvě nová povolání a hromadu dalších novinek

21. 10. 2023 15:30 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Momentálně nejpopulárnější MMORPG Final Fantasy XIV představuje svůj nadcházející pátý datadisk Dawntrail v rámci putovního festivalu - svou pouť Final Fantasy XIV Fan Fest zahájil v srpnu v Las Vegas, o víkendu se zastavil v Londýně a tour zakončí v lednu v Tokiu. V rámci londýnské zastávky představil čerstvou porci novinek, na které se hráči a hráčky můžou těšit už teď, na samotné hraní si ale musejí počkat do léta příštího roku.

Asi nejvíc pozornosti si vysloužilo nové povolání: Viper. Půjde o specializaci nablízko s dvojicí rychlých, ničivých zbraní, které si ale na způsob Dartha Maula můžete spojit do jedné obouruční, čímž budete sice pomalejší, ale ještě o to zákeřnější.

zdroj: Square Enix

Viper nevyžaduje žádnou specifickou třídu, pouze budete muset mít alespoň jedno jiné povolání vylevelované aspoň na 80. úroveň. Pokud tuhle podmínku splníte, budete se hned po vydání nového datadisku moct vydat splnit startovní quest do města Ul’dah a odehrát celý nový příběh právě s Viperem.

Kromě toho chystá Square Enix pro Dawntrail ještě jedno nové povolání, na finální odhalení si ale budete muset počkat až do ledna. Naoki Jošida nicméně napověděl, že půjde o build zaměřený na dálku a kouzla. Maximální úroveň všech postav se navíc zvedne z 90 na 100.

Jak už tvůrci nastínili dříve, příběhově by měl mít nový datadisk trochu pozitivnější náladu než ty předchozí. Souvisí to i se změnou scenérie - hráči a hráčky společně se svými družinami budou moct opustit trojici pevninských kontinentů a vydají se prozkoumávat ostrov Tural. Zdánlivá dovolená se ale záhy promění ve vypjaté dobrodružství, kde se vydáte hledat bájné město ze zlata a budete moct naklonit misky vah ve volbě nového krále.

Společnost vás budou dělat staří známí Alphinaud, Alisaie i Erenville, vaše diplomatické zásahy ale budou mít zásadní vliv na dynamiku skupiny a někdo z vašich činů rozhodně nebude mít radost.

zdroj: Square Enix

Nový svět se samozřejmě bude moct pochlubit plejádou prostředí a biomů, na které jste na starém kontinentu nenarazili. Tyhle aluze na Ameriku tady nedělám náhodou, ve Square Enixu se totiž přírodou té jižní do velké míry inspirovali, a tak na vás na jihu od města Tuliyollal čeká tropický region Kozama’uka se špičatými skalními útesy, z nichž se díky četným potůčkům a řekám valí impozantní vodopády. Obývají ho kmeny Moblinů, což jsou blízcí příbuzní goblinů s obzvlášť silnou vášní pro kutilství.

zdroj: Square Enix

Uprostřed ostrova se zase nachází rozsáhlá vyprahlá pustina Shaaloani, kam se přes výše zmíněné skály nedostává prakticky žádná voda. Donedávna na kamenité poušti žily jen občasné kaktusy a několik kmenů původních obyvatel, ale po objevení zásob vzácných nerostů na ní rychle vyrostla železnice a síť dolů.

zdroj: Square Enix

Nový datadisk se samozřejmě nemůže obejít ani bez nové série dungeonů. Některé z nich budou tradičnější a zavedou vás do jeskyní, případně právě do dolů plných magických technologií, jeden ale kupříkladu začne jako relativně romantická vyjížďka na loďce po řece. Co na tom, že je tahle říčka řádně bahnitá a rozhodně v ní na výletníky nečeká nic přátelského?

zdroj: Square Enix zdroj: Square Enix

Chystá se také nový menší raid pro osm hráčů, další rozvětvený variant dungeon a zbrusu nový alianční raid, který vzniká ve spolupráci s duchovním předchůdcem čtrnáctky, Final Fantasy XI. Pokud bude následovat šlépěje ostatních aliančních raidů, Echoes of Vana’diel nabídnou zábavu hned 24 lidem najednou, přičemž by do hry měly dorazit natřikrát v průběhu příštího podzimu a zimy.

Stejně tak Dawntrail počítá s novými sadami výbavy a recepty, stejně jako s rozšířením lifestylových možností spolupráce. Jošida se v Londýně omluvil, že zrovna na toto téma nemůže zatím být moc konkrétnější, protože tým ještě není připravený chystané novinky představit, můžeme tak maximálně spekulovat o tom, čeho se budou týkat. Třeba si skupinky hráčů budou moct společně spravovat ranč nebo nějaký plážový rezort?

V průběhu roku po vydání Dawntrailu by do hry mělo dorazit také nové limitované povolání.

Tvůrci opět připomněli, že s novým datadiskem se MMORPG dočká také grafického updatu, který poměrně znatelně zvedne hardwarové nároky na počítačích. V druhé vlně by hra měla zkrásnět také na Macu. Pokud nicméně hrajete FFXIV na PS4, nemusíte se bát - podpora starší generace konzole od Sony zatím nekončí. I samotná grafická vylepšení budou do hry přibývat v rámci patchů postupně, ať už jde o detailnější textury, lepší nasvícení, nebo o hezčí modely postav.

Na jaře příštího roku pak titul zamíří i na Xbox Series X/S, otevřená beta je v této chvíli plánovaná na polovinu ledna, přičemž by měla trvat až do února.

Datadisk Dawntrail s updatem na verzi 7.0 sice vychází až v létě příštího roku, na novinky ale Final Fantasy XIV nebude skoupé ani v mezičase. Můžete se těšit kupříkladu na úkolovou linii The Path Infernal, která MMORPG propojí s nedávno vydaným singleplayerovým Final Fantasy XVI. Objeví se v něm hlavní hrdina Clive i se svým Ifritem a množství vybavení inspirovaného právě šestnáctkou. Datum vydání nicméně Square Enix zatím neprozradil.

zdroj: Square Enix

Co do FFXIV ovšem dorazí velmi záhy, je jiná spolupráce - o poznání nepravděpodobnější. Už 31. října, v rámci patche 6.51, přibydou do kasina Gold Saucer nové minihry a kosmetické předměty inspirované populární fyzikální battle royale: Fall Guys.

zdroj: Square Enix

Pokud máte pocit, že je nemožné do takhle rozjetého MMORPG naskočit, můžete se přesvědčit v rámci bezplatné zkušební verze, která nedávno opět nabobtnala. Nyní v ní najdete základní hru společně s dvěma nejstaršími datadisky plus jednou hratelnou rasou a pěti povoláními navíc. Pro přístup k nejnovějšímu obsahu si musíte platit měsíční členství, ale než se do této fáze vůbec dostanete, můžete z Final Fantasy XIV zdarma vytěžit stovky hodin zábavy.