Méně skákání, víc boje na blízko. Středověký Doom: The Dark Ages přiloží pod kotlem v květnu

23. 1. 2025 20:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Věhlasné studio id Software se letos po pěti letech vrátí s novým pokračováním neméně význačné střílečkové série Doom s podtitulem The Dark Ages. Namísto čistokrevného sci-fi se tentokrát pouští do pekel říznutých fantasy středověkem a slibuje návrat ke kořenům, ale i vhodný vstupní bod pro nováčky, kteří se hordám zplozenců hodlají postavit úplně poprvé.

Nejen zasazením, ale i herním stylem se má nový díl od těch předchozích v mnohém lišit. Ačkoliv tvůrci slibují, že v některých ohledech bude vlastně rychlejší – Doomguy kupříkladu může sprintovat – samotná akce nemá být tak frenetická. Kde jste v minulých dvou Doomech létali po aréně jako namydlený blesk, tam teď máte stát jako obrněný tank, který démonickou armádu systematicky vytlačuje a klestí si cestu vpřed.

Úroveň výzvy, ale třeba i délku časového okna odražení útoku, výši poškození nepřátel nebo jejich rychlost si budete moct přizpůsobit v rozšířeném nastavení obtížnosti. Z nehratelné ukázky těžko soudit, ale mohlo by jít o vcelku obratné řešení problému, kdy byl Doom na PC na normální obtížnost díky myši relativně snadný, ale na konzolích místy tuhý až běda. A samozřejmě vám nic nebude bránit si peklo naopak pořádně opepřit.

Jádrem každého Doomu jsou přirozeně zbraně a ani u The Dark Ages tomu nebude jinak. Do popředí se tentokrát dostává boj na blízkou až střední vzdálenost a s ním i cirkulárkový štít, kterým Doomguy bude blokovat, parírovat, odrážet, ale i házet – to všechno kontextuálně v rámci jednoho tlačítka. Na dalším tlačítku najdete triádu zbraní na blízko: řemdih, elektrickou rukavici a ozubený palcát, každou s vlastní sadou komb a upgradů.

Upozaděné ale samozřejmě nebudou ani střelné hračky, protože kde by správný Doom Slayer byl bez své mnohohlavňové brokovnice. Těšit se můžete na mučícími nástroji inspirované pušky, kulomety, kolíkomety či na drtič lebek, který démonům zatne tipec úlomky kostí, a na mnoho dalších možností kosení, kropení a špikování.

Určitého vylepšení dozná systém glory killů – ikonických, patřičně brutálních animací, kterými ochromené zplozence můžete dodělat. Nově vám už hra v daný moment nesebere ovládání, budete je moct provádět z libovolného úhlu, čímž by se animačky měly podstatně méně opakovat, a hlavně tak můžete odbavit vícero démonů zároveň. Jako obvykle budou vedle uspokojení z dobře odvedené práce sloužit k doplňování munice, štítů a zdraví.

V řadách nepřátel se můžete těšit na tradiční impy, tyranty i kakodémony (kteří prý budou trochu jinačí, než jsme zvyklí, ale máme se jejich odlišností teprve nechat překvapit), ukáží se ale třeba taky aggaddoni, podivné robopavoukovité stvůry či osedlaní býkové s cirkulárkami místo zubů. A samozřejmě taky unikátní bossové.

zdroj: id Software

Tvůrci skladbu nepřátel v arénách přirovnávají k ovečkám a vlkům – abyste si troufli na vlka, musíte nejprve porazit stádečko slabších nepřátel a vytěžit z nich plynoucí komba a bonusy. Můžete na to ale klidně zkusit jít i od lesa, protože když třeba úspěšně štítem odrazíte útok tyranta, vzniklá omračující vlna omráčí všechny kolem, takže když zariskujete, máte šanci zažít poctivá rychlojatka.

Zatímco s četnými skákačkovými pasážemi se prý můžeme rozloučit, o prozkoumávání středověkého pekla připravení nebudeme. Ani tentokrát nepůjde o otevřený svět, kreativní ředitel Hugo Martin označuje úrovně slůvkem sandbox, kde se uzavřenější arény střídají s otevřenými prostranstvími a odbočkami, které můžete prozkoumávat. Rozlohou každopádně půjde o zatím největší Doom.

Dokonce dojde i na plavání a potápění, které si premiéru v sérii odbylo v jednom z přídavků pro Eternal. Za svůj průzkum a řešení environmentálních hádanek pak máte být i patřičně odměněni, v řádu od kosmetických drobností přes funkční vylepšení až po božské schopnosti.

S průzkumem a pohybem po dungeonech, lesích, bojištích, hradech a podhradí vám ostatně pomůže taky kyberdrak a mechanický oblek v podobě 30patrového Atlana. Ačkoliv je tedy nebudete moct používat úplně libovolně, protože podobný boj by vůči nebohým démonickým obyvatelům pekel nebyl moc fér, vývojáři se dušují, že nepůjde o jednorázové wow momenty. Jak mech, tak drak budou mít vlastní stromy upgradů a vyřádit se na nich budete moct dosyta a některé bosse bude možné pokořit pouze z jejich hřbetu / kokpitu.

O metalový soundtrack nabitý elektrickými kytarami a adrenalinem se špetkou středověkých vlivů se po poměrně drsném rozchodu bohužel tentokrát nepostará Mick Gordon, nýbrž kolektiv Finishing Move. Produkční studio stojí třeba za hudebními doprovody pro Borderlands 3, Microsoft Flight Simulator nebo Halo Wars 2. Laťka je nastavená hodně vysoko, ale žádná z ukázek v trailerech zatím nezní vyloženě špatně.

Doom: The Dark Ages poběží na nové verzi proprietárního enginu id Tech s číslovkou 8. Z technických detailů vývojáři zmínili zbrusu nový renderovací systém, na detaily ale byli poměrně skoupí.

Šéf id Softu Marty Stratton a kreativní ředitel Hugo Martin se oba shodují, že je středověký Doom doposud nejambicióznějším projektem studia, který odvypráví Doom Slayerovu origin story. V tomto ohledu se zcela nepokrytě inspirují komiksy, však i interní krycí jméno projektu Slayer: Year One odkazuje na příběhovou linku o počátcích Batmana. The Dark Ages se tak odehrají před rebootem z roku 2016 a dost možná se v nich konečně dozvíme, jak se Doomguy na jeho začátku ocitl v zapečetěném sarkofágu.

zdroj: Bethesda

Byť je to v Doomu pořád docela nezvyklé, nový díl má klást větší důraz na příběh a působit filmovějším dojmem. Dokonce se vyprávění má stát jedním z hlavních pilířů celé hry, což je vcelku ambiciózní plán, se kterým id Soft blahé paměti nepřichází poprvé, ale upřímně si z příběhu Eternal mnoho nevybavím.

Každopádně nás tedy čeká více filmečků z pohledu třetí osoby i větší množství postav, mezi nimiž se objeví dávní spojenci, ale taky zbrusu nový záporák, na kterého jsou v id Softu obzvlášť pyšní. I kvůli důrazu na příběh bude nový Doom čistě singleplayerový zážitek, s režimem pro víc hráčů se tentokrát vůbec nepočítá.

zdroj: Bethesda

Zápletku označuje Stratton za poctivý letní blockbuster, kde Doom Slayer bude muset opět překlopit boj dobra a zla na tu správnou stranu pod časovým tlakem. Inu, stejně se tady všichni tetelíme na trhání čelistí, lámání páteří a čtvrcení, ne na nějaké dojemné, morálně hluboké drama. Ale kdo ví, třeba budu od The Dark Ages odcházet jako úplně jinak smýšlející žena.

Příjemnou zprávou je, že na rozhřešení této zapeklité otázky nebudeme muset čekat moc dlouho. Legenda o Doom Slayerovi totiž vychází už 15. května 2025 na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5, na prvních dvou jmenovaných pak Doom: The Dark Ages od prvního dne najdete i v předplatném Game Passu.