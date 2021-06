LEVEL #312: Zvíře v každém z nás

26. 6. 2021 9:53 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Červnový LEVEL praská pod náporem zajímavého obsahu – několik esejí a dlouhých témat, překvapivé profily, rozhovor s veteránem herního vývoje v ČR a slušná várka recenzí doprovázená redakčním výběrem z E3. Vybrat z tohoto čísla to nejzajímavější jde těžko, protože tu najdeme zamyšlení nad antropomorfizací snů a recenzi na Biomutant, filozofické úvahy o vesmíru a recenzi nového rozšíření Elite Dangerous: Odyssey od Lukáše Grygara nebo perfektní článek o nedostatku čipů ve světě. Pár redakčních tipů na nejlepší články najdete níže.

E3 – Zase máme o čem psát

Letošní E3 se opět odehrála pouze v online podobě, ale i tak přinesla zajímavá odhalení – prvním z nich je samotná skutečnost, že si reálné záběry z hraní vývojářská studia schovávají na Gamescom nebo vlastní streamy a konference, což podtrhuje i humorný trailer na The Outer Worlds 2. Přehled toho nejzajímavějšího z E3 si připravili Petr Poláček a Pavel Skoták.

zdroj: Archiv

Rozhovor – Petr “Pettka” Kolář

V Brně nám vyrostl strom – Ashborne Games je relativně nové herní studio patřící do rodiny THQ Nordic, které vede Petr Kolář. Bývalý herní novinář, který strávil dlouhé roky jako člen Bohemia Interactive (a dříve i Altaru) v Brně, odkud v loňském roce odešel, aby založil nové studio. O celém tomto procesu, zkušenostech z Bohemky, spolupráci z THQ nebo o převzetí práce na vrtulníkové arkádě Comanche si “Pettka” povídal s Honzou Horčíkem.

zdroj: Archiv

It Takes Two – F*ck the Oscars

Vedle recenze na nejnovější dílo přináší LEVEL i esej, v níž se podíváme do historie zajímavého tvůrce, režiséra, herního designéra a inovátora Josefa Farese. Podíváme se na jeho zkušenosti z filmového průmyslu a přerod v herního vývojáře, přičemž ústředním motivem je filmovost a jeho slavný projev uvozený hláškou “Fuck the Oscars”. O recenzi i esej o životě a díle Josefa Farese se postaral Dominik Jícha.

zdroj: Archiv

Sedmý symbol, start!

Fanoušci vesmírných dobrodružství se drží takzvané Velké trojky – Star Wars, Star Trek a v neposlední řadě i Stargate. Hvězdná brána si drží díky původnímu filmu Rolanda Emmericha i následnému seriálu s Richardem Deanem “MacGyver” Andersonem v hlavní roli kultovní status i dlouhé roky po odchodu celé značky do důchodu. A zatímco na televizních obrazovkách značka fungovala nadmíru dobře, v herní branži opakovaně narazila. O smutné historii Stargate her píše Katka Kovandová.

zdroj: Archiv

O kom se mluví – Ken a Roberta Williamsovi

Tvůrčí dvojice Ken a Roberta Williamsovi stojí za tím, čemu dnes můžeme s čistým svědomím říkat grafické adventury. Manželský pár se postaral o příchod sérií jako King’s Quest nebo Leisure Suit Larry. I když se zdálo, že si manželé Williamsovi budou užívat zaslouženého herního důchodu a zásluh za rozvoj videoherní zábavy, vrací se s velkými očekáváními zpět a připravují novou hry. O tom všem píše Ondra Koch.

zdroj: Archiv

Pavel Novák a Polyperfect

Ne nutně musíte být známý hráč, streamer nebo vývojář, abyste uspěli v herním průmyslu. Pavel Novák se od píky vypracoval mezi velmi žádaného dodavatele herních assetů, zúčastnil se soutěže vypsané Willem Wrightem, kterou následně vyhrál a získal možnost povečeřet s ním i s celým jeho týmem. O fascinujícím příběhu zlínského rodáka se dočtete v textu Honzy Horčíka.

zdroj: Archiv

Bez mapy to nejde

Znáte to: “Je to sice kratší, ale o to horší cesta.” Oblíbené lidové pořekadlo by se dalo snadno aplikovat i na vývoj důležitosti map a orientace v herních světech jako takové. O historii začínající čtverečkovaným papírem a lidskou fantazií až po rozsáhlé otevřené světy s různými způsoby zobrazování map píše Jonáš Kříž.

zdroj: Archiv

Snílci – Benoît Sokal

Na konci května nás ve věku šestašedesáti let opustil bruselský rodák Benoît Sokal, který se nesmazatelně vryl do paměti frankofonního světa svými komiksy a do hráčských srdcí především adventurní sérií Syberia. Autor komiksů, spisovatel i tvůrce her se za svého života dočkal několika belgických a francouzských uznání a řádů. O jeho cestě z Bruselu k herní slávě se dočtete v textu Ondry Kocha.

zdroj: Archiv

O klávesnicích a hrách

Zkuste se na chvíli zamyslet, jakou máte klávesnici? Jak jste si ji vybrali? Máte k ní nějaký zvláštního vztah? Je to podsvícený kus exotiky nebo generická “geniuska” za pár korun? Na vývoj a fenomén modifikování a stavby vlastních klávesnic se novodobou optikou podíval Honza Olejník.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Mass Effect Legendary Edition a Ratchet & Clank: Rift Apart. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC (ČR) a Brloh (Slovensko).

zdroj: Archiv

