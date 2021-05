LEVEL #311: Česko - Slovensko herně rozkvétá

29. 5. 2021 14:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Na hradech kdesi v Karpatech straší už odnepaměti, to všichni dobře víme, a aktuální číslo Levelu toto pravidlo opět potvrzuje – referuje o novému dílu Resident Evil a přináší rozhovor s legendárním Scottem Millerem (Apogee Software / 3D Realms), tradiční Retro rubriku nebo nového komentátora na stránkách Levelu – Jarka Koláře, autora adventury Tajemství Oslího ostrova nebo Vietcong her. A to je jen špička ledovce.

Tak nám vyhodili Tomaszkiewicze

Tradiční Jáma pekel Dana Vávry se tentokrát věnuje dění u našich polských sousedů. Odchod Konrada Tomaszkiewicze z CD Projekt RED totiž doprovází nepodložená obvinění, která nelze brát na lehkou váhu. O problematice se Dan rozepisuje nejen v kontextu polského studia, ale uvádí i další příklady ze světových herních studií, popkultury a neopomíná všechno doplnit o vlastní zkušenosti.

Jak začít? Jarek Kolář

Novým komentátorem Levelu se stal veterán českého herního průmyslu, Jarek Kolář. Má za sebou bohatou kariéru a tituly jako Vietcong, Mafia II nebo působení v Bohemia Interactive. V současné době působí jako šéf nového herního studia INGAME STUDIOS, se kterým připravuje novou FPS. O tom, co Jarka dovedlo až sem, si můžete přečíst v jeho prvním textu na stránkách Levelu. Nezůstane jen u něj.

Metaverzum

Co se skrývá pod futuristickým termínem metaverzum? Dozvíte se to od Pavla Dobrovského v textu, který rozplétá plány na naši virtuální existenci, jež se blíží mílovými kroky i díky platformám jako Fortnite. Nejenom Epic Games stojí v čele pelotonu, jež míří za virtuální realitou, která nás propojí dosud nemyslitelným způsobem.

Hobo: Tough Life

Naší pozornosti neuteklo ani vydání české RPG-survival hry Hobo: Tough Life, o jejíž recenzi se postaral Kuba Špiřík. V návaznosti na ni si můžete přečíst i rozhovor s autory z Perun Creative, kteří na “simulátoru” bezdomovce dlouhé roky pracovali. Jak vnímají hru na Západě, kde si autoři udělali pomyslnou čáru, kterou při simulaci nechtěli překročit, nebo jaké jsou další plány? Dozvíte se v povídání s Petrem Bělohradem.

Horor na vlastní oči

Resident Evil Village jsme si nemohli nechat ujít stejně jako Honza Olejník, jehož vztah k sérii se ale zásadně proměnil s převedením hororu do pohledu z vlastních očí. Jsou věci, které nám obecně nedělají dobře a odcizená kamera třetí osoby může k zážitku naopak přispět. Nebo je to tak, že se víc bojím při pohledu z vlastních očí, kdy jediné, co vnímáme, jsou ruce Ethana Winterse?

O kom se mluví: Martin Schovanec

Pokud si někdy kupujete krabicové hry, a ještě raději je doplňujete o sběratelské předměty, téměř určitě jste někdy nakupovali na Xzone. Internetový obchod letos slavíc dvacáté narozeniny, který se z nenápadného prodejce Heroes of Might and Magic IV vyšvihl na stálici mezi českými e-shopy. O cestě Martina Schovance píše Ondra Koch.

Depeše z hlubin vesmíru

Zatímco se společnosti předhání v tom, kdo postaví lepší a větší raketu, a na Marsu se prohánějí vozítka, existují i jiné koutky vesmíru. Kouty, které kolonizují hráči Star Citizen. O životním díle Chrise Robertse si můžete přečíst v textu zasvěcence a nadšeného hráče, Zdeňka ‘Jarred Robin’ Scholze. A kdo ví, třeba neodoláte volání dálek a hučení mezihvězdného pohonu a vyrazíte rozšířit československou komunitu ve hře.

Legacy of Kain: Soul Reaver

Vzhůru do Nosgothu, chce se člověku křičet po přečtení vzpomínkového článku Honzy Olejníka, který se tentokrát vypravil po stopách jednoho z dobových lovců skalpu Lary Croft. Nejen o tom, jak Soul Reaver zestárl, a jak velký oříšek k rozlousknutí nabízí dobové hádanky, se dočtete v textu.

Banány ve smokingu

Když si sundá banán smoking a slupku, jde o erotiku? I takové otázky provázejí celosvětové sledovaný soudní spor mezi Epic Games a Apple, který by na základě anglosaského práva měly rozhodovat precedenty, jež ale v tomto případě neexistují. Před soudkyní Yvonne Gonzalez Rogersovou tak stojí nelehký úkol, který navíc umocňuje fakt, že je celý spor přístupný veřejnosti a novináři tak mají žně. Více se dočtete v textu Martina Bacha.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Returnal a Resident Evil Village. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

