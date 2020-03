LEVEL 301 otvírá čtvrtou stovku čísel s posílenou redakcí a svěžejším obsahem

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch Android iOS iPad iPhone Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

Už několik dní můžete v trafikách i v supermarketech najít LEVEL 301, který otvírá nejenom čtvrtou stovku (kterou snad dokončíme), ale hlavně přináší změny naznačované a slibované v předchozích číslech. Stávající redakci posílili Pavel Dobrovský s Pavlem Skotákem, na tvorbě obsahu se podílela celá řada nových autorů a v neposlední řadě došlo k úpravám obsahu, aby více odpovídal vašemu ohlasu, za který ještě jednou děkujeme. Základ je ale pořád stejný – zajímavé, čtivé, investigativní, ale i názorově vyhraněné články, recenze, rozhovory, komentáře a další. Co vás čeká v tomto čísle?

Zachovejte klid

Pokud úvodník obvykle vynecháváte, protože si v něm vylosovaný člen redakce (ten s krátkou sirkou) jen tak plácá játro, tentokrát prosím udělejte výjimku. Úvodník vás totiž připraví na změny, které vás čekají na dalších stranách, a zároveň vysvětli či připomene, proč jsme k nim přistoupili. Vlastně je to jednoduché. Aby mohl LEVEL vycházet dál, a byl obsahově ještě lepší než doposud.

Nová krev

Naším cílem nebylo překopat LEVEL od základů, ale hlavně inovovat to, co už stagnovalo, nebo zkrátka nefungovalo. Komentáře Michala Rybky, Lukáše Macury nebo Dana Vávry proto zůstávají, řady autorů v této sekci ale rozšířil Zdeněk Záhora a do budoucna se obecně můžete těšit větší variabilitu, případně střídání autorů na nepravidelné bázi.

Rozhovor: tajemný svět UX

Možná jsme mírně přeskládali či přejmenovali některé rubriky (nová je například Scéna), ale naše rozsáhlé a oblíbené rozhovory nebyly adeptem na zrušení. V tomto čísle se můžete seznámit s Celií Hodentovou a pojmem „user experience“. Celia je zkušenou odbornicí v tomto dlouhá léta opomíjeném odvětví herního (nejenom) vývoje, přestože kvalitní UX často rozhoduje o tom, jestli je hra úspěšná a oblíbená, nebo naopak.

Už zase ten Zaklínač

Jen obtížně se dalo uniknout zaklínačské mánii, kterou v posledních měsících vyvolal dobře přijatý seriál. Zaklínač se díky němu dostal do povědomí lidí, kteří nemají ponětí nejenom o hrách od CD Projektu, ale ani o původních románech a povídkách. Jak se to vlastně přihodilo, že Zaklínače miluje celý svět, jaká byla jeho cesta z Polska až na TV obrazovky po celém světě s několika parádními herními zastávkami, se dozvíte v obálkovém článku. Zrovna tento článek doporučujeme i nehráčům.

Tohle se Blizzardu nepovedlo

Warcraft III remaster (Reforged), se moc nepovedl, jak už jste určitě zaslechli. Co se vlastně stalo, proč jsou fanoušci vyloženě vytočení, co Blizzard zbabral či možná spíš podcenil a uspěchal, se dozvíte ve zbrusu nové článkovém formátu, kterému říkáme Esej. Jde o kombinaci tématu a recenze, která ale zabírá jen malinko místa. Hodláme s tím v každém čísle šetřit, protože ne každý titul má historii, okolnosti vývoje či přesah, které nám umožní hlubší ponor do hry/série. V dalších číslech si budeme s tímto formátem ještě hrát a ladit jej, ale základní idea zůstane pořád stejná: rozebrat vybrané hry od sklepa až po půdu, protože jsou zajímavé nebo důležité.

Cvičme v rytme

Odkaz na pořad o cvičení, který běžel na československých televizích v osmdesátých letech není náhodný. Podívala jsme se na historii tohoto specifického žánru her, často spíše trenažérů, a našli mezi nimi celou řadu zajímavých kousků. Dokonce i vyloženě neherních a nečekaných, zejména žánrově. Na sportovní tituly pro Kinect nebo Wii Fit si jistě pamatujete, ale to je, vážení, pouze začátek.

Prokletí fanouškovských remaků

Spousta firem a studií nemá s fanouškovými remaky či pokračováními známých a oblíbených značek problémy. Naopak jsou rády, že povědomí o jejich hře/značce nadále šíří nebo alespoň udržuje. Platí to však jen do chvíle, kdy daná firma svou značku bedlivě střeží nebo plánuje vlastní remake. V takových případech platí, že „modifikace ano, standalone hry nebo kompletní remaky v jiných enginech, rozhodně ne“. Vydejte se tedy s námi na cestu do historie těchto zrušených nebo nuceně z oběhu stažených her, které byste si vlastně možná velmi rádi zahráli. Třeba je ještě někde v zapadlém koutě internetu najdete…

Gaučáci

Někdo tak říká svým domácím mazlíčkům, jiný dětem, a další všem, kteří holdují lokálnímu – tzv. gaučovému – multiplayeru. Jedno, jestli jde o kooperativní hraní, nebo naopak snahu soupeře hned vedle vás totálně odrovnat, možnost přímé interakce při hraní převyšuje jakoukoli interakci virtuální. Alespoň u určité skupiny hráčů, kteří gaučový multiplayer přímo vyhledávají. V čem se liší například od hráčů, kteří chtějí soupeřit jen po internetu? Jaké portfolio tvoří hry, co jsou vhodné pro gaučový multiplayer? Dozvíte se v tomto článku a možná zjistíte, že jste vlastně celý život toužili po hraní multiplayerových her na gauči, ale báli jste si to přiznat.

R.I.P. flahsovky a Flash

Technologií, co umožňují hraní her přímo v prohlížeči, už je dneska docela dost. Ale byl to právě Macromedia (Adobe) Flash, který způsobil, dá se říci, revoluci. Podpora tohoto softwaru v podstatě všemi hlavními prohlížeči umožnila i naprostým začátečníkům, aby své hry mohli nabídnout mase na druhé straně monitorů. Za těch bezmála 15 let se z Flashe stala nedílná součást našich životů, nejenom hráčských. Bohužel to všechno ukončil technologický pokrok třeba v podobě HTML5. V tomto článku se dozvíte, co Flash pro herní scénu udělal v dobrém i špatném, jaký byl vývoj ve vztahu k hrám, a proč je všemu de facto konec.

MechWarrior

Série MechWarrior, ať už hovoříme o deskovkách, nebo počítačových a konzolových ztvárněních, si už své nejlepší časy zřejmě zažila. Podstatné ale je, že pořád ještě žije v podobě nových titulů, jako je třeba MechWarrior 5: Mercenaries, recenzovaný v tomto čísle. Videoherní historii má každopádně MechWarrior nesmírně zajímavou a pestrou, a my vás po ní rádi provedeme.

Plakáty a další úpravy

Jak uvidíte sami v 301. čísle Levelu, změn a úprav není zas tak mnoho. Nejvýraznější se týkají rubriky Recenze, které jsme zkrátili na půlstránky. V dalších číslech budeme s úpravami pokračovat, zejména na základě vašeho ohlasu na tohle číslo. Plakáty si ale můžete užít jako obvykle. Pořád platí, že je automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

