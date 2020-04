Zahrajte si na trosečníka v survivalu Windbound

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Představte si, že byste se z ničeho nic objevili na exotickém ostrově, který nemá do představy o ráji daleko. I když takové prostředí přímo vybízí k ležérnímu nicnedělání na pláži, nemůžete si takový luxus dovolit. Musíte jako ztracená Kara zjistit, co se to s vámi stalo, kde jste a jak se odsud dostat. Nápověda: Bez vyšperkované lodi to nepůjde.