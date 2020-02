Vyzkoušejte si game jamovou hříčku Trust Me, I Got This! od vývojářů z Amanity

- Oznámení autor: Patrik Hajda

O víkendu od 31. ledna do 2. února se uskutečnil Global Game Jam, během kterého vývojáři po celém světě vytvářeli hry na téma „opravy“. Vznikly desítky a desítky pozoruhodných kousků, mezi kterými nechybí výtvor vývojářů z Amanita Design. Jejich Trust Me, I Got This! si můžete zahrát zdarma.

Lukáš Kunce, Adam Berlinger, Michal Berlinger a Václav Blín během 48 hodin vytvořili kompletní hru Trust Me, I Got This!, ve které je rukopis studia Amanita Design dobře patrný. Je ale potřeba dodat, že novinka není přímo spjatá se studiem, jen jeho vývojáři.

V Trust Me, I Got This! dostanete seznam úkolů, které musíte ve svém bytě vyřešit – pověsti zrcadlo a obraz, rozchodit televizi, zatáhnout závěs a užít si lahvinku vína. Zní to jednoduše, ale jak už to s domácím kutilstvím bývá, snaha něco opravit vede jen k ještě větším škodám.

Hru si zahrajte zdarma na Itch.io a vyhraďte si pro ni celých pět minut. Nebudu vám dále prozrazovat, co se ve hře stane, ale rozhodně si zapněte zvuk. Trust Me, I Got This! nejenže dobře vypadá, ale i skvěle zní a docela se u ní nasmějete. Dobrá práce!