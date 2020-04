Vypadá to, že skutečně dorazí nová Crysis

- Téma Autor: Redakce Games.cz

Update - Únik přebalů skrze Origin, obálka švédského magazínu GameReactor a nějaké ty kusé informace o povaze herního prostředí v Crysis 3 – to už bylo na Crytek příliš. Zástupce německého studia se tedy svěřil redakci CVG, že: „Další informace zveřejníme příští pondělí 16. dubna“. Do té doby můžete v klídku spekulovat, co bude asi Crysis 3 zač. Určitě bychom ale vynechali varianty: sofistikované RPG, tahová strategie, kreslená adventure. Každopádně, dle ruské sajty se prý bude trojka znovu odehrávat v New Yorku, který je ovšem natolik zarostlý, že připomíná džungli. Ve výsledku by tak herní prostředí mělo být údajně kombinací toho z jedničky a dvojky. celý článek