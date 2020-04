Vizuální novela ze světa Vampire: The Masquerade se dočká přídavku Shadows of New York

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Na pokračování Vampire: The Masquerade – Bloodlines fanoušci upírského RPG stále trpělivě čekají, mezitím se ale vyrojila spousta dalších projektů ze stejného univerza. Mezi plánovanými hrami a deskovkami už dokonce stihla vyjít jedna vizuální novela s podtitulem Coteries of New York, a právě ta se ještě během letoška dočká pokračování Shadows of New York.

Jestli jsou 3D RPG královnami herních žánrů, pak jsou vizuální novely nejspíš nějakými ubohými sedláky, ale co jim chybí v produkčních hodnotách, dohánějí rychlostí vývoje. Coteries of New York byly oznámené loni v létě a oproti Bloodlines 2 se jim časový limit konce roku 2019 povedlo dodržet. A pokračování kultovního RPG dost možná stihnou předběhnout i nadcházející Shadows of New York.

V dalším díle upírské vizuální novely založené na 5. edici stolního RPG se tentokrát stanete členem klanu Lasombra a váš nový krvežíznivý život může skončit stejně rychle, jako začal, pokud se vám nepovede vyřešit nevyřešitelný detektivní případ. Brnkačka, ne?

Šéf newyorských Anarch totiž záhadně zesnul, vypařil se či jak se tomu u upírů vlastně říká, a úděl vyšetřit tuhle nešťastnou náhodu, nebo spíše vraždu, připadl zrovna vám. Samozřejmě je to past, nastražená v rámci nekonečného upírského boje o moc. Jste pod dozorem, tak buďte opatrní.

zdroj: Draw Distance

Členové klanu Lasombra byli dříve na nože s celou Camarillou, ale nakonec se rozhodli s ní smířit pro dobro všech. Jsou mistry stínů a dokáží komunikovat s „druhou stranou“, která je ale připravená schramstnout je jako malinu, pokud si nebudou na nekonečnou prázdnotu dávat pozor a příliš se ponoří do vyzvídání.

Shadows of New York na předchozí Coteries of New York volně navazují, ale k hraní přídavku původní hru nepotřebujete. Metropoli na východním pobřeží prozkoumáte jinýma očima etablovaného upíra, vydáte se na jiná místa a potkáte nové i povědomé tváře. Dvojice příběhů se nijak zvlášť neprotíná a měly by být odlišné jak tematicky, tak i celým vyzněním a atmosférou. Nakonec je pojí jen hratelnost, New York a maškaráda.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York vyjdou během letošního roku pro PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.