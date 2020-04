V červnu skončí obsahová podpora Battlefieldu V

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Vydavatel EA si od Battlefieldu V sliboval mnohem víc. Prodeje nenaplnily očekávání, což klade za vinu odkladu a také tomu, že při vydání nebyl dostupný režim battle royale, a když byl přidán dodatečně, poprask se rozhodně nekonal. Živit méně úspěšnou hru se vydavateli zjevně nevyplatí, takže studio DICE ukončuje obsahovou podporu hry a začne se věnovat dalším projektům.

Aktuální šestá kapitola Into the Jungle Battlefieldu V skončí 29. dubna a další kapitola už nevznikne. Tvůrci završí dodatečný obsah posledním updatem, který by měl dorazit v půlce června. Najdete v něm „nějaký nový obsah, zbraně a menší úpravy hry“.

Studio na oficiálním Twitteru ještě prozrazuje, že součástí updatu bude i nová mapa interně nazývaná Libya. Na další konkrétnější detaily si ještě musíme počkat, nicméně po tomto updatu už nečekejte žádné nové mapy, zbraně ani frakce, jak DICE potvrdilo jednomu ze zaražených fanoušků.

zdroj: Electronic Arts

S čím můžete i po létě počítat, jsou týdenní odměny v podobě dvou herních měn, za které si dokoupíte vybavení, které ještě nemáte. Dále se vrátí servery #FridayNightBattlefield s přátelštější atmosférou, chystá se cosi nazvané Throwback Thursdays, což má spojit hráče všech Battlefieldů, a konečně se také dostaví updaty komunitních her.

Battlefieldu V se nepodařilo zopakovat úspěch Battlefieldu 1, ale něco mi říká, že slavnou značku to určitě nezabije. Jak by podle vás měl vypadat další díl? Stojíte o battle royale? Historickou či futuristickou válku? Nebo už bylo Battlefieldu prostě dost?