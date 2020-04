Unikly klíčové informace o příběhu The Last of Us: Part II

Kolem jedné z nejočekávanějších her roku, kterou The Last of Us: Part II bezesporu je, se poslední dobou dějí zvláštní věci. Hra už se dočkala dvou odkladů, přičemž ten poslední ji posunul na neurčito, odstranil ji z obchodu PlayStationu a Sony automaticky vracela peníze z předobjednávek. Nyní unikly zásadní informace o jejím příběhu a Sony bohužel nemá takovou moc, aby je z internetu nadobro vymazala. Klidně čtěte dál: u nás v článku spoilovat nebudeme.