Ubisoft oživuje Prince z Persie, ale jenom v rámci For Honor

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Společnost Ubisoft vlastní několik skvělých značek, od jejichž posledních dílů uběhlo již mnoho let a nová pokračování jsou jen předmětem hráčských tužeb. Marně očekáváme nového Splinter Cella, který se zatím objevil pouze jako cameo v Ghost Recon Wildlands. A marně očekáváme nového Prince z Persie, který právě zavítal do For Honor.