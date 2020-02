The Division 2 se brzy vrátí do New Yorku

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

Kooperativní střílečka The Division 2 za měsíc oslaví své první narozeniny. Znamená to, že obsahový balíček Year 1 se blíží svému konci a Ubisoft začne odhalovat obsah season passu Year 2. Studio si na dnešní večer naplánovalo oficiální představení nového rozšíření, ale nepodařilo se mu ho udržet pod pokličkou.

Aktivní uživatelé Redditu vyšťourali spoustu informací o novém DLC na různých místech. Přímo na kartě Year 1 Passu v obchodě hry stojí, že součástí balíčku není rozšíření Warlords of New York, které bude dostupné od 3. března samostatně.

Stejné jméno se objevuje i na dalších uniklých materiálech včetně obrázků různých edic hry. Podle všeho se chystá ultimátní edice, která obsahuje základní hru a rozšíření Warlords of New York spolu s exkluzivními misemi, okamžitým odemčením šesti endgamových specializací a také boostem na 30. úroveň, kterou potřebujete pro vstup do chystaného rozšíření.

Jak už jeho název napovídá, vrátíte se v něm do New Yorku, kde se odehrával první The Division. Nikde ale nejsou stopy po sněhu, takže zřejmě uvidíte špínu městské džungle bez bílé pokrývky. Rozšíření přinese novou mapu, další taktické vybavení, předělaný systém postupu s navýšením stropu úrovně postavy na 40 a nový endgame.

Z příběhového hlediska půjdete po krku bývalému agentovi Divize, který přešel na druhou stranu se čtyřmi dalšími kumpány a podmanil si dolní Manhattan. Hráči by měli čelit dosud největší výzvě, jelikož stanou tváří v tvář elitním vojákům se stejným výcvikem.

Informace působí velice věrohodně a už za pár hodin si ověříme jejich pravost. Ubisoft odhalí nové rozšíření pro The Division 2 v osm večer na Twitchi, YouTube a Mixeru. Hráči na Xboxu mají navíc pěknou příležitost pořídit si základní verzi hry v akci na Microsoft Store, kde je nyní za pouhých 270 korun.