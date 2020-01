Spekulace: Bližší představení PlayStation 5 včetně ceny a designu konzole už 5. února?

PlayStation 5

- Oznámení autor: Jiří Svák

Anonymní uživatel se na diskuzním fóru pochlubil překvapivě detailními informacemi o nadcházející konzoli PlayStation 5 včetně ceny, měsíce vydání, podrobností o zpětné kompatibilitě i exkluzivních titulů. Může být něco z toho pravda?

Podle úniku na 4chan (via BGR.com) chystá Sony další PlayStation Meeting, a to 5. února 2020 v Sony Hall, což je divadlo v New Yorku, jehož provoz japonský gigant sponzoruje svými technologiemi. Na tomto místě by společnost měla odhalit vzhled konzole, ovladač, uživatelské rozhraní, bližší specifikace, exkluzivní tituly i oznámení od partnerů třetích stran.

Když pominu, že jiné drby kladly datum Playstation Meeting na 12. února, lokace by mohla být pravděpodobná: dřívější místo konání PS Meeting, PlayStation Theater, bylo uzavřeno. Jeho roli by mohlo nahradit právě divadlo Sony Hall. Měsíc únor také není úplně mimo: předcházející PlayStation 4 byl oficiálně odhalen v únoru 2013.

Od 14. ledna do 16. února také probíhá v newyorském showroomu Sony Square akce na oslavu 25 let PlayStationu. Není event s názvem „Experience PlayStation“ ideální příležitostí, jak shromáždit novináře a pozvat je na představení PS5 za zavřenými dveřmi?

Konzole by dle anonyma měla vyjít pouze v jedné verzi za cenu 499 USD / 449 EUR / 449 GBP. Výkonem by měla porážet slabší z připravovaných Xboxů, oproti silnějšímu by ale měla být o 100 USD levnější. Vydání v říjnu 2020.

Všimněte si odlišné ceny v eurech a amerických dolarech – v minulosti rozdíl v kurzu těchto dvou měn společnost neřešila a startovní cenovky nastavovala rovnocenně. Proč by teď názor měnila?

Rozporuplné je také zpřesnění měsíce vydání nové konzole na říjen 2020. PlayStation 5 byl již dříve oficiálně potvrzen na období „holiday 2020“, což ve Státech znamená předvánoční nákupní sezónu začínající zhruba listopadem. Konec října tak není úplně vyloučen, ale zdá se nepravděpodobný vzhledem k tomu, že dvě předcházející generace PlayStationu byly uvedeny až v půlce listopadu (PS3 11. 11., PS4 15. 11.)

Únik mluví také o zpětné kompatibilitě. Oficiálně potvrzenou podporu PS4 her na nové konzoli by měla doplnit kompatibilita se všemi předcházejícími konzolemi až k prvnímu PlayStationu. To je hodně odvážné tvrzení, které hraničí s touhou potvrdit hardcore fanouškům jejich přání a tím získat na internetu spoustu pozornosti (jak už to u takových leaků bývá). Náznaky o kompatibilitě s pre-PS4 systémy můžeme najít nanejvýš v modelu streamovaného hraní, který teoreticky dokáže dostat PS1-PS3 hry na jakoukoli konzoli s internetem. Zda se to týká tohoto případu, není jasné.

Kompatibilní s novou konzolí by údajně mělo zůstat veškeré příslušenství k PlayStationu 4, což také nebylo potvrzeno. Sony mluvilo pouze o headsetu pro PS VR.

Na akci by mělo dojít také k prezentaci titulů zvučných jmen: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall, Legendz (novinka Santa Monica), nové hry ze světa Horizon, dalšího Spider-Mana, Crash Bandicoot, Final Fantasy 16, Resident Evil nebo nejmenované novinky Naughty Dog. Po akci by měla být možnost si zahrát dema některých z vyjmenovaných her. To zní už jako úplná fantasmagorie.

Hřebíčkem do rakve úniku je fakt, že anonymní zpráva zve čtenáře na letošní E3, kde se prý budou moci dozvědět od Sony další informace k připravované konzoli. Jak už ale víme, Sony se konference nebude účastnit ani tento rok. Touché.

Osobně bych tak radil moc se nevzrušovat. Je možné, že se něco v únoru kolem PlayStation 5 semele, ale oficiální představení konzole v takovém rozsahu? Pochybuji.