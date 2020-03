RPG Sea of Stars od oceňovaného nezávislého studia boduje na Kickstarteru

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Slyšeli jste někdy o pixelartové metroidvanii The Messenger? Jestli ne, tak se vám vlastně nedivím, ale zároveň je to trochu chyba. Dva roky stará akční plošinovka vyhrála na The Game Awards cenu za nejlepší nezávislý debut a její tvůrci ze studia Sabotage teď na Kickstarter zamířili s dalším svým projektem. Ten by měl Messengerovi sloužit jako příběhový prequel, naprosto mění žánr a navíc se už i stihl zafinancovat.