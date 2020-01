První rok Epic Games Storu dopadl nad očekávání, exkluzivity a hry zdarma jen tak neskončí

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Epic Games Store před měsícem oslavil své první výročí a zdá se, že byl důvod k pořádné veselici. Obchod, který se ze všech ostatních jeví jako největší konkurent Steamu, předčil snad veškerá očekávání pohlavárů z Epicu a dokázal, že hry zdarma a exkluzivní tituly přilákají masy zákazníků. V roce 2020 proto Epic nehodlá polevit ani nic měnit.

Epic Games Store loni rozdal celkem 73 her zdarma, což je zhruba třikrát tolik oproti původnímu plánu, který počítal s jednou hrou každé dva týdny. Zjevně se ukázalo, že skvělé tituly s nulovou částkou na faktuře jsou neodolatelným lákadlem, a pokud jste si je všechny včas přivlastnili, ušetřili jste nějakých 33 tisíc korun.

Model rozdávání her postupně přešel v jednu hru týdně, a v období Vánoc to byla dokonce jedna hra denně. Teď je vše zpátky v týdenní periodicitě a bude tomu tak i nadále v roce 2020. Epic vyjednává s vydavateli, kteří jsou ochotní rozdávat své hry zadarmo, o finanční kompenzaci, která odpovídá odhadu ztráty v období, kdy bude hra v akci. Hry zdarma ale přitahují větší pozornost k vydavatelům a bývají spojené třeba s vydáním nového titulu stejné série, takže slouží jako dobrá reklama.

To, za co si Epic vysloužil největší kritiku, bude rovněž pokračovat. Exkluzivity (ať už časové, či trvalé) tvoří 90 % katalogu obchodu a připadá jim většina výdělku. A ten rozhodně nebyl malý. Hráči za hry utratili 680 milionů dolarů (přes 15 miliard korun), z čehož 251 milionů (5,6 miliardy) připadá hrám třetích stran a nepočítají se do toho slevové kupóny, financování Epicem a další. Pamatujte, že samotný Epic má z tohoto čísla jen 12 %, tedy nějakých 678 milionů korun. Zbytek připadá jednotlivým vydavatelům.

„Exkluzivní produkty jsou primárním způsobem pro společnosti vstupující na nové trhy, jak chytnout dech proti zavedené konkurenci. Náš přístup můžete srovnat s loňským úspěšným startem Disney+, které vyrazilo čelem proti Netflixu, Amazonu a dalším,“ ospravedlňuje Epic nutnost exkluzivit v rozhovoru s GameDaily.biz.

Obě výše řečené praktiky přilákaly 108 milionů uživatelů. Epic má napříč platformami celkem 300 milionů uživatelů, ale „jen“ třetina z nich si v Epic Games Storu pořídila nějakou hru, ať už za peníze, nebo zdarma. Je to pořád nic ve srovnání se Steamem, který má miliardu registrovaných účtů a 90 milionů aktivních uživatelů, ale Epic se na svá čísla dostal během jediného roku. Kdo ví, kde bude za pár let.

Z infografiky, kterou naleznete pod článkem, stojí za zmínku ještě graf zobrazující státy podle zastoupení aktivních uživatelů v prosinci. Spojené státy s přehledem vedou a tvoří 17 % ze všech uživatelů. Následuje Rusko, Čína, Brazílie a Německo. Zmiňuji to hlavně proto, že Česká republika se na graf jen tak tak vešla. Patří jí poslední 20. místo a čeští hráči v prosinci tvořili 1,01 % ze všech aktivních uživatelů.

Teď už ale zpátky do přítomnosti a budoucnosti. Právě teď je v Epic Games Store zdarma metroidvania Sundered a zítra ji vystřídá plošinovka Horace. Na cestě je spousta nových her, které budou po jistou dobu exkluzivně k mání jen v Epic Games Store a jejich seznam čítající 92 položek (souhrnně vydaných i nadcházejících) naleznete zde.

Seznam se snažíme udržovat aktualizovaný, ale leckdy se k nám zpráva o nové exkluzivitě nějaké méně známé indie hry nedonese. Pokud víte o něčem, co nám v seznamu chybí, neváhejte nám dát tip tady v komentářích nebo pomocí emailu na redakce@games.cz. Díky!