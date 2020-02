Příští MudRunner nebude jen simulátorem bahna. Jmenuje se SnowRunner a budete se v něm brodit sněhem

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

SnowRunner není další novou hrou ze série, která se zabývá simulací těžké techniky a bahna. Jde o dříve oznámený MudRunner 2, který byl pouze přejmenován, stejně jako je první MudRunner přejmenovaným a přepracovaným projektem Spintires. Ale do této komplikované minulosti hry, ve které šlo o tahanice s financemi, se už vracet nebudeme. Nová hardcore simulace je za dveřmi a slibuje pořádný posun kupředu.

Jak už název hry napovídá, ve SnowRunneru budou vaše těžké lesní stroje čelit hlubokému sněhu, ale neznamená to, že by si milovníci bahna nepřišli na své. Aljaška možná bude kompletně zasněžená, otestuje vaše řidičské dovednosti na kluzkých hřebenech hor a přinutí vás nasadit řetězy pro překonání zamrzlého jezera, ale třeba v takovém Michiganu se se sněhem nemusíte vůbec setkat. Třetí lokací bude ruský Tajmyr.

SnowRunner běží na stejném enginu jako akční střílečka World War Z. Důvod? Schopnost enginu zobrazit obrovské množství zombií najednou tvůrcům umožňuje vybudovat mnohem rozsáhlejší mapy s ještě detailnější fyzikou prostředí. Lokace mají být až čtyřikrát větší než ty v předchozím MudRunneru a tentokrát bude skutečně rozdíl v jízdě po písku, trávě, bahnu a sněhu.

Každý povrch má svou vlastní viskozitu a čím je tmavší, tím je viskozita vyšší. Krajina by tedy měla být o něco čitelnější, a to i díky novým texturám upozorňujícím na vlhkost podkladu. Volba trasy skrz obtížný terén by ve výsledku mohla být zřejmější a zážitek o něco lepší, když už se nebude stávat, že zničehonic zapadnete na krásném travnatém palouku, jako se dělo v předchozí hře.

Původní simulace bahna nezůstane beze změny, stejně jako voda. SnowRunner díky tomu bude ve snad všech oblastech ještě uvěřitelnější. Na průjezd bahnem bude mít vliv volba pneumatik a zatížení stroje v jeho jednotlivých částech. S překonáním řeky vám tentokrát pomohou dodatečné „šnorchly“, které vám umožní bezpečně projet i hlubší koryta.

Tuning se vrací, ale kromě funkčního vylepšování vozidel dojde i na vizuální úpravy, ať už jde o barvu vozidla, přídavná světa, či styl výfuku u tiráků. A v čem se vlastně svezete? Vozidel budou čtyři desítky a těšit se můžete na značky jako Chevrolet, Hummer, Ford, Freightliner, Caterpillar, Pacific a International.

Nebude chybět multiplayer pro čtyři hráče a od začátku bude přímo ve hře implementovaná podpora modifikací ve spolupráci s Mod.io. Modderské nástroje budou ještě před vydáním hry otestované komunitou, aby vše bylo tip ťop.

A aby toho nebylo málo, chystá se i season pass s dalšími vozidly, jejich skiny, novými mapami, misemi a dalším obsahem. Zkrátka to vypadá, že SnowRunner bude obrovskou hrou, která svému předchůdci zřejmě neudělá ostudu. Vyjde už 28. dubna na PlayStationu 4, Xboxu One a PC, přičemž jde o další exkluzivitu Epic Games Storu.

Mezitím se původní Spintires, která je v rukou jiných vývojářů, rozrostla už o třetí rozšíření, které vás vezme do radioaktivní zóny Černobylu. Tedy pokud si jeho pořízení nenecháte rozmluvit Ondrovou recenzí...