Při pohledu na nádhernou střílečku Bright Memory se nechce věřit, že jde o dílo jediného vývojáře

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

FPS akce Bright Memory vypadá jako AAA hra velkého studia s prakticky neomezeným budgetem, ale ve skutečnosti jde o projekt jediného Číňana, který se vývoji věnuje jen ve volných chvílích mimo svou hlavní pracovní činnost. Jeho výtvor sklízí obrovskou chválu a můžete si ho vyzkoušet doslova za pár korun.

Tvůrce projektu Bright Memory s přezdívkou FYQD nám v tom dělá trošku guláš. Existují totiž dvě hry ze stejného světa: Bright Memory a Bright Memory: Infinite. První jmenovaná včera opustila předběžný přístup a je k mání dočasně za pouhá 4 eura. Není to žádný podvod. Jde zkrátka o jakýsi prolog, který dohrajete asi za hodinu.

Pokud si ho pořídíte tak jako desetitisíce hráčů před vámi, kteří až na výjimky neváhali v recenzích vztyčit palec nahoru, dostanete koncem roku druhou jmenovanou hru zdarma, a ta by měla být mnohem delším zážitkem. Původně mělo jít o epizodickou hru, ale prodeje Bright Memory tvůrci umožnily plně se soustředit na vývoj kompletní hry a nic tedy není nutné kouskovat.

zdroj: Playism

V obou případech se vžijete do role bojovnice jménem Shelia, která v roce 2036 kope za výzkumnou organizaci Supernatural Science Research Organization (SRO). Hra je mixem mnoha žánrů. Potkává se zde fantasy se sci-fi a akční střílečka s hack and slashem. Ovládáte palné zbraně, oháníte se mečem a používáte hák, ať už k přitažení nepřátel a řetězení komb, nebo k pohybu po ikonických čínských střechách. Dokonce umíte svým ostřím odrážet kulky a vracet je jejich původním majitelům.

Tohle očividně není běžný indie projekt. Kvalita zpracování je na velmi vysoké úrovni, nechybí plnohodnotné cutscény a bitva na křídlech letadel z konce videa níže je jednoduše dechberoucí, což se ostatně dá říci o celém projektu.

zdroj: Playism

V právě vydané Bright Memory dojde z příběhového hlediska k objevení látky, která umí mrtvým vrátit život. Tuto látku ukradne z rukou SRO teroristická organizace SAI, a aby toho nebylo málo, dojde k přemístění všech v blízkosti na tisíce let zapomenutý levitující ostrov plný prastarých monster a vytrénovaných vojáků SAI.

V Bright Memory: Infinite se zase po celém světě po obloze objevují anomálie, které mají být přemostěním mezi dvěma světy. A nic dobrého z nich na náš svět určitě nepronikne.

Na to, že jde o dílo jediného člověka, jsou obě hry na pohled opravdu nádherné (pohání je Unreal Engine) a akční složka je podle všeho na úrovni AAA her. A když je obě můžete mít za 4 eura, tak není co řešit.