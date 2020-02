Perská říše musí padnout! Vyzkoušejte si egyptskou akční hru Knights of Light

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Hry s původem v Egyptě byste spočítali na prstech jedné ruky. Možná dvou. A pravděpodobně mezi nimi neobjevíte nic, co by stálo za zmínku. To se snaží změnit studio Rumbling Games, kterému ambice rozhodně nechybí. Pustilo se totiž do rozsáhlého historického RPG Knights of Light, které vás vezme do středověkého Iráku v 7. století. Vzhledem k původu autorů byl Kickstarter prakticky nevyhnutelný. celý článek