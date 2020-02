Nový díl RPG Pathfinder vybral cílovou částku na Kickstarteru za jediný den

Windows

- Oznámení autor: Jiří Svák

Nový díl klasického RPG ze světa Pathfinder dorazil na Kickstarter. A je vidět, že fanoušci jsou po dalším dobrodružství hladoví: cílová částka se vybrala za jediný den. Nutno ale podotknout, že vývojáři měli dost peněz i bez crowfundingové kampaně, finance navíc jim tak umožní hru dále vylepšit, rozšířit a dovést k vydání v co nejméně zabugované kondici.

Výsledná částka nebyla, optikou herního vývoje, nijak závratná. Z požadovaných 300 000 USD tak na počítadle momentálně svítí prakticky dvakrát tolik. Pokořeny tak byly již první tři strech-goaly a čtvrtý je v době psaní článku na spadnutí.

Autoři tedy do hry plánují přidat dvojici nových povolání Warpriest a Cavalier, dalšího společníka do party a systém boje na koni. Vzhledem k vybrané částce se hráči mohou těšit rovnou i na trochu řezničiny: autoři mají v plánu do hry implementovat systém usekávání končetin a dalších tělesných částí humanoidů a monster.

Kampaň odtajnila i jiné důležité věci. Dozvěděli jsme se názvy názvy všech šesti Mythic Paths, na nichž má být postavena velká část hratelnosti: kromě již oznámeného Anděla, Liche a Trickstera budete získávat moc také jako Aeon manipulující s časem, zuřivý Demon nebo inspirativní Azata.

Anebo můžete také všechny božské cesty zavrhnout a na vrchol stoupat jako obyčejný, vyvolený smrtelník. Stát se Legendou, jak autoři tuto roli nazývají, ale nebude tak lehké a přímočaré.



Získávání moci, která bude potřeba pro boj proti démonické invazi, prostupuje celou hrou. Nejenže v určité fázi povedete jako generál křížovou výpravu a budete velet své vlastní armádě (obdoba strategické části z jedničky), nadpozemské schopnosti budou mít vliv i na váš herní charakter a okolí – s velkou mocí přichází velká zodpovědnost a ještě větší nutkání svou sílu zneužít nebo se přidat na špatnou stranu. Hra tak kromě epického dobrodružství slibuje rozehrát i komornější příběh o ceně, kterou musí zaplatit ti, co takovou silou vládnou. Tohle mi zní hodně dobře, tak doufejme, že se to studiu Owlcat Games povede na jedničku.

Kdo by chtěl autory v jejich cíli popohnat, může přihodit pár mincí na Kickstarteru hry. Kromě ještě neodkrytých bonusových odměn tam na vás čekají i komunitní cíle a mnoho úrovní podpory, od základní s hrou za 28 USD až po místo v titulcích a večeři s vývojáři.



Abych nezapomněl: pokud půjde vše podle plánu, Pathfinder: Wrath of the Righteous má dorazit v červenci roku 2021 na PC Windows (Steam, GOG).