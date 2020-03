Na STALKERu 2 se stále pracuje. První obrázek je toho důkazem

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

GSC Game World oznámili čtvrtý díl série STALKER už před deseti lety, ale to ještě netušili, jaké krušné období pro ně chystá budoucnost. Studio se rozpadlo, vývojáři odešli do jiných týmů a založili si svá vlastní studia. Ale pak se GSC zničehonic vrátilo, vydalo Cossacks 3 a v půli roku 2018 oznámilo, že se vrací i ke STALKERovi 2. Dostáváme nový obrázek, ale co vše prozatím víme?