Mysteriózní The Signifier prozkoumá, co se děje ve snech a bezvědomí

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Zápletka hry The Signifier nezní zas tak šíleně a klidně by za pár (desítek) let mohla být standardem v detektivním vyšetřování. Díky moderním technologiím a pokročilé umělé inteligenci se lidstvu podařilo napojit na sny a stavy bezvědomí, kterými se můžete procházet podobně, jako se už teď procházíme po nejrůznějších světech ve virtuální realitě. Ale sny a bezvědomí jsou o něco děsivější.