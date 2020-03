Tvůrci No Man’s Sky ukázali emotivní adventuru The Last Campfire

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

To to trvalo. Studio Hello Games známé prakticky jen vesmírným survivalem No Man’s Sky už v prosinci roku 2018 představilo svou další hru The Last Campfire, ale až nyní dostáváme nový trailer. Na mnohem menším projektu pracuje jen několik vývojářů a svůj emotivní výtvor vypustí do světa v létě.

Adventura The Last Campfire toho na sebe opět mnoho neprozradila, ale nové video dává tušit, že o emoce nebude nouze. Stanete se jakýmsi maňáskem nazývaným Ember putujícím po světě, který už dávno opustil život. Samota spojená s tmou vyvolávají pocity smutku, ale to se brzy změní.

Vypadá to, že se vám podaří osvobodit jakési světlo, možná duši, která rozzáří temné prostory kolem vás a vrátí do prostředí život. Dokonce umí vrátit život i zkamenělým bytostem, ale zjevně je naživu neudrží věčně.

zdroj: Hello Games

Hello Games jsou pěkně tajnůstkářští ohledně své nové hry, ale asi je to dobře. Mohlo by být zajímavé objevovat, co se se zdejším světem stalo a co můžete udělat pro jeho záchranu. Určitě to bude nějak souviset s posledním táborákem, který je jednak v názvu hry, jednak v závěru videa. Jakmile oheň vyhasl, všichni se proměnili v kámen.

Adventura The Last Campfire vyjde letos v létě na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.