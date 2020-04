Merchant of the Skies vás nechá vybudovat obchodní společnost v oblacích, třeba na zádech želv

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Neustále se ženeme za nějakými monstry, střílíme se v čím dál tím užších kruzích, rozřezáváme démony, velíme masakrujícím armádám. A je to samozřejmě velká zábava, ale co když nemáte chuť na krev a třeba takový Animal Crossing je zas až příliš roztomilý? Merchant of the Skies by mohla být zlatá střední cesta. Fantasy tycoon o budování obchodní společnosti na levitujících ostrovech zní rozhodně zajímavě.