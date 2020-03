Kyberpunku není nikdy dost. Adventura Blade Runner dostane remaster

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

Herní Blade Runner z roku 1997 donedávna nebyl k dostání ani v digitálních obchodech. Má se totiž za to, že je jeho původní kód po stěhování studia nenávratně ztracený. Naštěstí existují moderní přístupy jako reverzní inženýrství, díky čemuž se detektiv Ray McCoy letos konečně mohl vydat lovit rebelující replikanty na GOG. Teď se navíc dočká remasteru od Nightdive Studios a podívá se i na konzole. S informací přišel server Hollywood Reporter.

Nightdive Studios prosluli svou péčí o herní klasiky, na moderní systémy a grafiky přivedli třeba první System Shock nebo Turok: Dinosaur Hunter. Na point-and-clickovém Blade Runnerovi budou spolupracovat s filmovou produkční společností Alcon Entertainment, která momentálně tvoří animovaný seriál s názvem Blade Runner – Black Lotus a zároveň drží licence na celou značku.

Ale není spin-off jako spin-off. Adventura se odehrává ve stejném období jako první film (takže loni), anime by se mělo inspirovat spíše pokračováním 2049, ale vezme vás do roku 2032. Hlavní hrdina herní adaptace Ray McCoy má každopádně podobnou práci jako filmový Deckard, po kyberpunkové verzi Los Angeles nahání uprchlé replikanty po záruce, řeší detektivní zápletky a tak dále.

Za Blade Runnerem z roku 1997 stojí známí Westwood Studios, o kterých jste mohli slyšet třeba v souvislosti se strategickou sérií Command & Conquer. Adventura ve své době prodala milion kopií a studio se stalo součástí Electronic Arts, během čehož se muselo přestěhovat z Las Vegas do Los Angeles. A právě tehdy se zřejmě ztratil původní zdrojový kód. Jeden ze spoluzakladatelů Westwoodu, Louis Castle, před pár lety zmínil, že kdyby někdo chtěl vytvořit remake, patrně by ho to stálo miliony dolarů.

No, není to asi tak úplně pravda. Na GOG se Blade Runner dostal za pomoci autorů emulátoru ScummVM skrz reverzní inženýrství, což je postup, který používají i Nightdive, spolu s enginem KEX. Na něm běží také zrestaurované edice System Shocku a Turoku. Adventura se tedy dočká hezčích modelů postav, animací a cutscén, podpory širokoúhlých rozlišení, možnosti přizpůsobení ovládání a podobně.

Blade Runner: Enhanced Edition by měl vyjít ještě letos, a to na Steamu, PlayStationu 4, Xboxu One a na Switchi.