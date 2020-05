Kyberpunk není mrtvý! Kooperativní střílečka The Ascent ho přivede na next-gen

Cloudpunk, Cyberpunk 2077, Gamedec, Death Trash, Ghostrunner… Mimo vikingů zažívá své zlaté období také budoucnost, kde nadvládu nad společností převzaly korporace a lidé si ve velkém začali modifikovat těla technologiemi, jak by se kyberpunkový žánr dal velmi zkratkovitě shrnout. Svou troškou do mlýna přispěje také kooperativní (nebo sólo) RPG akce The Ascent, která se minulý týden představila na Inside Xbox.