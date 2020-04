Hry zdarma od Epicu jsou nově podmíněné dvoufázovým ověřováním

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Epic Games Store pravidelně každý týden ve čtvrtek večer rozdává jednu, někdy dvě hry zdarma, a vyskytly se i případy, kdy byly tři. Na této pravidelnosti se zatím nic nemění, právě teď je k dispozici tahová roguelike strategie For The King, kterou zítra večer vystřídá horor Amnesia: The Dark Descent a akční RPG Crashlands. Jen se připravte na to, že si musíte zřídit dvoufázové ověřování.