Hororový survival The Forest dostane pokračování Sons of the Forest

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

The Forest je jeden z těch velmi úspěšných survivalů, které se dočkaly šťastného konce předlouhého vývoje v early accessu. Studio Endnight na něm dělalo čtyři roky, než ho v první půlce roku 2018 konečně vydalo. Pokud vás bavilo přežívat v temném lese plném divných naháčů a rádi byste se do něj vrátili se sekerkou v ruce, tvůrci vám milerádi vyjdou vstříc v pokračování Sons of the Forest.