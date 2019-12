Do Forzy Horizon 4 se probojoval svěže vypadající battle royale mód The Eliminator

Windows Xbox One Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Populární žánr battle royale se už dlouho snaží prodrat do mnohem zavedenějších žánrů, závody nevyjímaje. Není to tak dávno, co jsme si všimli zajímavé automobilové akce notmycar, která ale světem moc nerezonovala. Forza Horizon 4 na druhou stranu patří k tomu nejlepšímu ze světa závodů a její nový battle royale mód The Eliminator není tak nesmyslný, jak by se mohlo zdát.