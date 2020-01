Díky modu Gunslinger pro STALKER: Call of Pripyat vás Controller přinutí k sebevraždě

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Kde bychom bez těch modifikací byli. Díky nim nám při opětovném hraní Zaklínače 3 může znít v uších aktuální hit Toss a Coin To Your Witcher, případně můžeme rovnou vyměnit Geraltovu tvář za Henryho Cavilla… Ale existují i smysluplnější mody, které vyloženě vylepšují vzhled a hratelnost starších, ale stále oblíbených her. Jedním z nich je i Gunslinger pro deset let starého a zatím posledního STALKERa.

STALKER: Call of Pripyat vyšel na přelomu let 2009 a 2010 a nedlouho poté se parta nadšenců pustila do jeho vylepšení. Svou modifikaci nazvali Gunslinger a až do konce loňského roku jste z ní mohli maximálně vidět obrázky a tunu videí. Na silvestra se ale konečně odhodlali uvolnit její rozpracovanou verzi, i když trochu podivnou cestou, ale o tom později.

Gunslinger si bere za cíl převážně předělat zážitek z pohledu první osoby, takže se pracuje na lepším vzhledu zbraní a realističtějších animacích při jejich střílení, přebíjení a zasekávání. Stejnou péči dostává léčení, kde nově uvidíte, jak vytahujete dózu s pilulemi a následně si je ládujete do chřtánu. To samé platí i o pití různých látek.

Ještě zajímavější nové animace se týkají střetu s mutantem Controllerem, který vás nově přinutí k sebevraždě, pokud se jeho psychické manipulaci vystavíte příliš dlouho. V případě, že budete držet zbraň, budete sledovat sami sebe, jak si strkáte pistoli pod bradu. V případě nože se budete chtít rozpárat.

Mod nevylepšuje celkovou grafiku, nepředělává modely postav, ani si nehraje s efekty prostředí. Na druhou stranu přidává vývojové stromy zbraním týkající se přídavných mířidel, tlumičů, laserů a tak podobně. Název modifikace tedy nelže, tady jde především o zbraně a s nimi související animace.

A ty následně zásadně mění styl hratelnosti. S modifikací Gunslinger každá akce trvá o něco déle a musíte tak dobře zvážit, zda máte čas na odšroubování víčka léků. Také by vás to mohlo stát život. A to zní dobře, ne?

Pokud si na to brousíte zuby, tak doufejte, že se modifikace brzy objeví na své stránce na ModDB. Zatím tam není a jediná cesta, jak se k ní dostat, je z linku pod silvestrovským videem, který ale bohužel přestal fungovat. A i kdybyste se ke Gunslingerovi nějak dostali, není ještě lokalizovaný do angličtiny, takže oprašte azbuku. Ale poprvé po téměř jedné dekádě to vypadá, že by tato nová, dobře vypadající modifikace pro STALKER: Call of Pripyat nemusela být daleko.