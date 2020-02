Dangerous Driving 2 bude duchovním nástupcem skvělého Burnout Paradise

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Spoluzakladatelé studia Criterion Games Alex Ward a Fiona Sperry se v roce 2014 rozhodli založit si vlastní studio Three Fields Entertainment poté, co se tvorba Criterionu odklonila od závodních her. Oni přitom chtěli zůstat věrní závodění, a tak se ve svém novém studiu pustili do několika závodních titulů, z nichž nejlíp dopadl ten poslední, Dangerous Driving. Silně připomínal první díly série Burnout a jeho nadcházející pokračování Dangerous Driving 2 dá vzpomenout konkrétně na Burnout Paradise.