Company of Crime je XCOM s policajty a zloději v 60. letech

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Zločin a trest, Zákon a pořádek anebo gangsteři a detektivové. Popkulturně vděčný námět chytání zločinců a páchání trestných činů se nevyhýbá ani hernímu světu. Company of Crime vás uvrhne do Londýna 60. let, kde se může stát jak šéfem elitní jednotky Scotland Yardu na stopě korupční aféry, tak i vlivným pánem celého podsvětí. V obou případech si budete vybírat podřízené a s jejich pomocí se snažit přechytračit „ty druhé“.