Britská pošta vydala známky podle počítačových her

- Video Autor: Redakce Games.cz

Jak jste se už dočetli v Patrikově recenzi Shadow of the Tomb Raider, finální díl nové trilogie „jak se Lara stala Larou“ se povedl. Pokud se chystáte do jejího nového dobrodružství pustit a nebo už jste se do něj pustili, určitě nebude na škodu, když si zrekapitulujete děj předchozích dvou her. V tom vám pomůže video, které pro vás připravil Honza Vondrášek a shrnuje děj her Tomb Raider (2013) a Rise of the Tomb Raider (2015). Jestli jste je tedy nehráli a chcete, ruce pryč, spoilerům se nevyhýbáme. celý článek