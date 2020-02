Bitva o New York opět začíná. The Division 2 se vrátí na místo činu

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

Včerejší únik informací se úderem osmé hodiny večerní potvrdil. Městskou střílečku The Division 2 skutečně čeká výlet do New Yorku, kde se odehrával první díl. S příchodem rozšíření Warlords of New York dojde ke změně způsobu vydávání dodatečného obsahu a přepracovány budou některé herní systémy. Zároveň dostáváme informace ohledně portu na novou generaci konzolí.

V prvním The Division jste byli svědky zmizení agenta Keenera, který se vrací na scénu v The Division 2 v rámci placeného rozšíření Warlords of New York. Na temnou stranu přetáhl další čtyři agenty a společně ovládli dolní část Manhattanu. Co mají za lubem? Pracují na nové biozbrani, která by měla být ještě ničivější než ta, která předcházela událostem první hry.

Je vám asi jasné, že Keenera musíte zastavit a že cesta k němu povede skrze jeho čtyři pohůnky. V rozšíření vás čeká pět hlavních misí a osm vedlejších, navzájem propojených úkolů, po jejichž dohrání se můžete pustit do nového endgamového obsahu. Než se ale do New Yorku vydáte, potřebujete agenta na úrovni 30. Rozšíření vám pro tyto účely nabídne jednorázový boost, abyste se mohli rovnou pustit do jeho prozkoumávání.

Netěšte se ale na celý New York, jen jeho čtyři oblasti Financial District, Two Bridges, Battery Park a Civic Center, které dříve tvořily jednu obrovskou Dark zónu. Najdete zde Wall Street a Chinatown, i když v poměrně zbídačeném stavu. Oblast totiž zasáhl hurikán.

V rozšíření Warlords of New York se úroveň vaší postavy může vyšplhat až na čtyřícítku a s honbou za body perků vám pomůže nový nekonečný systém progrese. Dále si budete moct odemknout čtyři nové skilly jako třeba návnadu a výbušnou past.

Ať už si rozšíření pořídíte, nebo ne, všem hráčům se updatuje hra s novým systémem vybavení, systémem rekalibrace a skillů, a jak to tak vypadá, mění se celá struktura dodatečného obsahu. Na loňský Year 1 nenaváže Year 2. Kromě rozšíření Warlords of New York se každé tři měsíce spustí nová sezóna.

Sezóny budou dalším druhem endgamového obsahu a nutno dodat, že znějí dost nudně. Budete v nich totiž dělat úplně to samé, co v chystaném rozšíření. Pokaždé budete mít tři měsíce na to, abyste zlikvidovali nový cíl, který je ale chráněný svými čtyřmi pohůnky… Doufejme, že sezónní liga s výzvami a globální události budou originálnější.

Obsah sezón bude zdarma a hraním výše zmíněných módů se budete dostávat k novým odměnám. Pokud vám nebudou stačit, můžete si připlatit za prémiový Season Pass, který má vlastní systém progrese s vlastními odměnami. Jde tedy vlastně o takový Battle Pass.

Rozšíření Warlords of New York vyjde 3. března na všech platformách (i v Uplay+, později v měsíci i na Stadii) a bude stát 30 dolarů. Základní hra The Division 2 je momentálně ve slevě v obchodu Ubisoftu za 10 dolarů.

The Division 2 na nových konzolích

Webu Daily Star se v rozhovoru s jedním z vývojářů podařilo ještě zjistit něco málo o další budoucnosti hry. Spolupracující kreativní ředitel Yannick Banchereau čelil otázce, jak to bude s hrami jako servisem při příchodu nové generace konzolí.

„Nemáme v plánu portování na nové platformy. Mohu vám jen říct, že nechystáme specifické verze pro tyto konzole. Soustředíme se na práci na tom, co máme teď, a snažíme se to udělat co nejlepší,“ řekl Banchereau.

Co to může reálně znamenat? Nová generace konzolí má být zpětně kompatibilní s tou současnou, takže The Division 2 sice nevyjde v nové verzi, která by využívala výkonu nových zařízení, ale mohla by na nich být dostupná skrze zpětnou kompatibilitu. Ovšem to je zatím jen čirá spekulace.