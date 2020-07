V novém Princi z Persie se musíte dostat z Pevnosti Času

21. 7. 2020 10:14 | autor: Adam Homola

Ubisoft před pár dny zveřejnil nové obrázky z Prince of Persia: The Dagger of Time. Ptáte se, co že to je? Nebojte, žádného velkého Prince jste nezaspali. Dýka Času je únikovka s virtuální realitou, kde můžete ovládat čas: zpomalovat ho, zastavovat ho, a dokonce ho i přetáčet zpátky.

Prince of Persia: The Dagger of Time se odehrává na pozadí dobře známé trilogie, jejíž první díl se do herních kronik zapsal nesmazatelným písmem. Vyšel už v roce 2003 a jmenoval se Prince of Persia: The Sands of Time. O rok později ho následoval Warrior Within a o další rok později to celé uzavřely The Two Thrones.

Namísto tradičních herních mechanismů známých nejen ze zmíněných her stojí The Dagger of Time z největší části na kooperaci dvou až čtyř hráčů. Ubisoft na oficiálním webu hry upozorňuje, že kooperace, konkrétně naslouchání a komunikace, bude pro úspěšné zvládnutí hry naprosto zásadní. Váš cíl je totiž jednoduchý: dostat se z Fortress of Time pryč. A sami to nezvládnete.

Jak už psal před pár měsíci Vašek, Prince of Persia: The Dagger of Time bude dostupný i v Praze, konkrétně v únikovce Torch VR. Pokud jste ještě nikdy ve VR únikovce nebyli, koukněte na naše dojmy z Golem VR, kde se bez kooperace taky neobejdete.

Prince of Persia: The Dagger of Time není jediný Princ, o kterém jsme se letos dozvěděli. Tím druhým byl Princ of Persia: Redemption, jehož ukázka nevypadala na svoji dobu vůbec špatně. Opisovala trochu od God of War, trochu od svých předchozích dílů, ale co naplat. Ubisoft hru tehdy zrušil ještě před oznámením, a tak se místo hraní můžete jen podívat na video.

Redemption nevypadal vůbec marně a The Dagger of Time se zatím rýsuje docela sympaticky. Všechno je to ale jen malá záplata. Všichni totiž na dalšího Prince pořád čekáme jako na smilování, ostatně stejně jako na další díl Splinter Cellu. Zatím ale marně.

zdroj: Ubisoft

