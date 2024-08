Zpátky do pekla: Doom a Doom II vyšly ve vylepšené edici s bonusovou epizodou

9. 8. 2024 16:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Včera večer odstartoval QuakeCon 2024 a ačkoliv se na něm neobjevil chystaný středověký Doom: The Dark Ages, nějakých pekelných novinek jsme se přesto dočkali. Nebo možná spíš staro-novinek – id Software se totiž ve spolupráci s remasterovými mistry z Nightdive Studios vytasil s kompilací Doom + Doom II, která s oznámením rovnou i vyšla na PC (Steam, Epic a GOG), PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.

Dosavadní majitelé alespoň jednoho z původních dílů tenhle upgrade navíc obdrží zdarma, všichni ostatní za novou edici zaplatí 10 eur (asi 250 korun). První dva díly Doomu ožívají i s lepším vykreslováním v dedikovaném enginu Kex, na který Nightdive v minulosti převedli i Quakea. Vedle nich se do vývoje zapojilo také studio MachineGames a společně vytvořili novou singleplayerovou epizodu s názvem Legacy of Rust.

Součástí balíku jsou kromě toho také datadisk Master Levels pro Doom II, rozšíření No Rest for the Living, TNT: Evilution, The Plutonia Experiment a Sigil od Johna Romera. Stejně tak v něm najdete i balík map pro režim deathmatch s 25 novými mapami, celkově se tak jejich počet vyšplhal na 43. Dohromady tahle definitivní edice obsahuje hned 187 úrovní.

Do deathmatche se můžete pustit v kooperaci a online i s hráči na jiných platformách, a to až v 16 lidech. Počítejte také s podporou modů s prohlížečem přímo ve hře, s nastaveními přístupnosti nebo s možností zapnout si místo původního MIDI soundtracku album IDKFA od Andrewa Hulshulta včetně zbrusu nových skladeb pro Doom II.

Na PC, PS5 a Xboxu Series si oba díly ikonické střílečky můžete pustit až v rozlišení 4K a 120 FPS. Na všech platformách je vám pak k dispozici hraní na rozdělené obrazovce až pro čtyři hráče, na PC a Xboxu Series pak dokonce až pro osm lidí naráz.

A pokud chcete zabrousit do historie vzniku jedné z prvních FPS vůbec, můžete nahlédnout do id Vaultu, kde se dozvíte zajímavosti ze zákulisí a můžete se podívat na první koncepty a nejranější verze hry, která se stala takovou legendou, že i po 31 letech stále dostává nové edice. Kam se hrabe Skyrim!