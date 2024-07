Rozjede Fortnite Doom? To si pište, že ano!

Je už takový hračičkovský evergreen snažit se rozjet prvního Dooma na různých bizarních zařízeních a platformách. Legendární střílečku si můžete zahrát na těhotenském testu, kostičce Lega, bramboře, anebo na buňkách bakterie E. coli (byť dohrání by vám kvůli pomalé fluorescenci buněk zabralo asi 600 let). Teď, možná nepřekvapivě, se Doom povedlo rozběhnout i v prostředí populární battle royale Fortnite.

Za pokusem stojí vývojář Unreal Enginu, Jackson Clayton. Znalost enginů mu umožnila portovat ikonickou první kapitolu E1M1 do editoru ve Fortnite a přidat, respektive odebrat, pár efektů. „Pak už to bylo hlavně o mazání všech těch nablýskaných efektů Unreal Enginu, abych dosáhl jednolitého nasvícení. Rozpixelovat obraz a přidat trhaný pohyb mariňáka už byla hračka,“ vysvětluje Clayton pro Kotaku.

But can #Fortnite run DOOM?



Obviously I can't publish this, but it was a great way to learn more about Materials and PostProcessing in #UEFN #FortniteCreative pic.twitter.com/POlf4obJlm