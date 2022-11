Zombie a rytíři. Kooperativní horor Blight: Survival vypadá fantasticky

4. 11. 2022 9:55 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Blight: Survival se včera konečně předvedl s prvním oficiálním trailerem a vypadá parádně. Tahle kooperativní akční hororová hra až pro 4 hráče se odehrává ve 14. století v době neúprosné války mezi dvěma státy. Z narůstajícího počtu hnijících obětí ovšem zmutoval nový virus, který, jak se zdá, mění člověka v monstrum. Na vás tedy bude tuhle nebezpečnou epidemii zastavit.

Jestli pořád netušíte, co všechno to znamená, autoři svoji hru na Redditu popsali jako takový Vermintide smíchaný s Dark Souls a Zaklínačem. To popravdě nezní vůbec špatně. K tomu si připočtěte fantastický vizuál, co šlape pod taktovou Unreal Engine 5, a je rovnou jasné, proč tahle hra vzbudila takový zájem hráčů.

Až se těžko věří, že Studio Haenir, které za Blight: Survival stojí, tvoří v tuhle chvíli pouzí dva vývojáři. Nepřekvapí ovšem, že nemáme žádné datum vydání. Stejně tak je hra momentálně naplánovaná pouze pro PC. Verzi pro konzole by autoři rádi v budoucnu také, PC je ale zatím priorita.

Každopádně mám radost, že vývojáři zjevně poslouchají náš podcast a nebojí se kombinovat tradiční žánry spolu se středověkem. Přesně tak, jak to máme rádi.