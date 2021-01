Známe všechna místa činu Hitmanova řádění

12. 1. 2021 16:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

První velká hra letošního roku je pouhý týden vzdálená. Už 20. ledna se završí novodobá trilogie s Hitmanem, přičemž Hitman 3 bude na dlouhou dobu agentův poslední výlet. Tvůrci ze studia IO Interactive konečně prozradili, kam si s holohlavým zabijákem zaletíme tentokrát. Pokud nechcete předem vědět, do jakých šesti zemí vás poslední hra zavede, přestaňte okamžitě číst.

Neodešli jste? Já vám rozumím, zvědavost (a povinnost napsat tento článek) mi to taky nedovolila. Jak už víme z dřívějška, jako první čeká Agenta 47 návštěva Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Hra vás zavede rovnou do nejvyšší budovy světa, kterou si prohlédnete jak zevnitř, tak zvenčí a v obou případech vás čeká neskutečný výhled.

Poté Hitmana osud zavane do druhé dříve představené lokace – Dartmooru ve Velké Británii. Zde si na typickém panství prožijte sherlockovsky záhadnou vraždu. Ne tu vámi vykonanou. A je jen na vás, zda se zaměříte pouze na svůj cíl, nebo se ještě předtím stanete detektivem a vyřešíte smrt někoho jiného.

Následně se vydáte do nočního života v hlavním městě Německa, navštívíte kyberpunkové ulice Čchung-čchingu v Číně, projdete se vinicemi v argentinské Mendoze a celá trilogie Hitmana skončí v rumunských Karpatech. Z každé této lokace dostáváme jede obrázek, na které se podívejte níže.

Hitman 3 bude stejně jako Hitman 2 obsahovat funkci World of Assassination, tedy bude skrze něj možná spouštět obsah předchozích dvou her za předpokladu, že je vlastníte. Odpadá tak nutnost zapínat jedničku a dvojku zvlášť, jelikož jejich hlavní mise, vedlejší kontrakty a další obsah uvidíte přímo v Hitmanovi 3. To si říká o nějakou cenově výhodnou kolekci celé trilogie, co myslíte?

Tvůrcům se zároveň podařilo dosáhnout na první pohled nemožného technického kousku. Zatímco Hitman 2 s využitím dat z prvního Hitmana nabobtnal na téměř 150 GB, Hitman 3 s oběma předešlými hrami na disku zabere pouze 60-70 GB. Je to dáno novým systémem komprese, jak se podařilo zjistit PC Gameru, a je jedině dobře, že se alespoň někdo v herním průmyslu snaží držet velikost her na uzdě, v tomto případě ji dokonce srazit na polovinu. Tleskám.

Hitman 3 vyjde již 20. ledna na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X/S a Stadii.

zdroj: IO Interactive

Dubaj, Spojené arabské emiráty

zdroj: IO Interactive

Dartmoor, Velká Británie

zdroj: IO Interactive

Berlín, Německo

zdroj: IO Interactive

Čchung-čching, Čína

zdroj: IO Interactive

Mendoza, Argentina

zdroj: IO Interactive

Karpaty, Rumunsko