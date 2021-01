Hitman 3 se předvádí ve virtuální realitě

8. 1. 2021 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Třetí díl restartovaného Hitmana od IO Interactive vyjde už za necelé dva týdny a hráči, kteří vlastní PlayStation VR, se dočkají příjemného bonusu v podobě možnosti projít si mise kompletně ve virtuální realitě.

Jak vysvětluje čerstvý trailer, zabijácká série byla vždycky o ponoření do mikrosvěta příslušného úkolu. Zvláště poslední dva díly nabízely nepřeberné množství možností, jak daný úkol řešit, takže i přestože šlo stále o stejnou lokaci, mohli jste ji řešit stále novými způsoby. A přesně tomu se budete moct věnovat i v Hitmanovi 3, a to dokonce z pohledu vlastních očí.

Kromě toho budou do virtuální reality převedené také všechny mise z kategorie The World of Assassination z Hitmana z roku 2016, takže se nemusíte bát, že by jich bylo málo.

Studio IO Interactive nedávno prohlásilo, že třetí díl bude na dlouhou dobu poslední hrou s plešatým zabijákem. Zároveň před časem oznámilo tajemný Project 007, který má pojednávat o začátcích agenta Jamese Bonda v tajné službě MI6. I po jejím dokončení prý tvůrci budou koketovat spíše s nějakou novou značkou, než aby se vraceli k Agentovi 47.

Hitman 3 vychází 20. ledna pro PC, PS4 a PS5, Xbox One a Xbox Series X|S, Switch a Stadii. Verze pro virtuální realitu je exkluzivní pro VR headset od PlayStationu, na PC dostupná nebude.