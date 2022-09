Známe říjnové hry pro předplatitele PlayStation Plus

29. 9. 2022 10:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Říjen už klepe na dveře a to mimo jiné znamená, že je čas na novou nadílku her v rámci předplatného PlayStation Plus. Trojici následujících titulů si budete moci vychutnat bez ohledu na to, jaký stupeň služby si předplácíte, všechny budou dostupné už od verze Essential.

Tím prvním je závodní arkáda Hot Wheels Unleashed pro PS4 i PS5. Rok stará hra dostala v Patrikově recenzi skvělé hodnocení 8/10 a vývojářské studio Milestone, známé pro nebývalou kadenci vydávání her mnohdy pochybné kvality, tentokrát příjemně překvapilo. Hra dle Patrikových slov nabízí hromadu zábavy bez špetky realismu, šílené tratě a široké možnosti upravování autíček.

Druhou hrou je Superhot, patrně nejoriginálnější střílečka minulé generace, která stojí na jednoduchém principu - čas běží, pokud se hýbete vy. Jedna kulka znamená smrt nejen pro protivníka, ale i pro vás. Dokážete využít nepravidelný proud času k úspěšnému průchodu úrovněmi, které často víc než akci připomínají puzzle? Superhot láká i na nevšední stylizaci a neskutečně uspokojivé řetězení útoků.

Nabídku uzavírá vynikající bojovka Injustice 2 od vývojářů ze studia Netherrealm, kteří pečují i o sérii Mortal Kombat. Injustice 2 z roku 2017 se ovšem zaměřuje na slavné hrdiny i padouchy z univerza DC. Těšit se můžete na zábavný příběhový režim, skvělé plynulé souboje a spoustu hratelných postav.