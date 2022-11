Zítra přijde Ragnarök. Podívejte se na shrnutí předchozího děje God of War v češtině

8. 11. 2022 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zítra vychází God of War Ragnarök a vy si už od minulého týdne můžete přečíst Šárčinu recenzi (a samozřejmě hromadu dalších tuzemských i zahraničních). Pokud se orientujete podle agregátoru Metacritic, určitě už pociťujete příjemné chvění, protože aktuální souhrnná známka stojí na hodnotě 94 bodů.

Ještě předtím, než do hry naskočíte, vám ale možná přijde vhod shrnutí předchozího děje, restart značky God of War přeci jen proběhl už před dlouhými čtyřmi lety, a tak jste nejrůznější nuance mohli pozapomenout. A protože právě příběh hraje v obnovené sérii velkou roli, byla by škoda, kdyby vám narážky na minulé události unikly.

Shrnutí pochází od oficiálního českého kanálu PlayStationu, a jak už je delší dobu zvykem, můžete si jej tedy vychutnat v českém znění. Jen si na něj musíte udělat čas, úvod Kratovy severské ságy má víc než tři čtvrtě hodiny.

Série God of War započala svůj život na druhém PlayStationu, kde vyšly první dva tituly, tehdy ještě klasické hack'n'slash akce typické pro svou dobu. Do stejného žánru pak spadá i dvojice her pro handheld PSP (God of War: Chains of Olympus a God of War: Ghost of Sparta), třetí díl pro PlayStation 3 a i na dlouhou dobu poslední God of War: Ascension.

Studio Sony Santa Monica na E3 2016 představila restart, který značku překopal od základu a místo zuřivého řetězení komb a vraždění řeckého pantheonu s brutálním a vzteklým Kratem představil staršího a moudřejšího hrdinu, který se přestěhoval daleko na sever a pořídil si novou rodinu. Kompletní přepracování konceptu nakonec slavilo obrovský úspěch, God of War se v roce vydání úspěšně ucházel o titul nejlepší hry roku v celé řadě anket včetně Game Awards a je považován za jeden z nejlepších exkluzivních počinů pro PlayStation 4. Nyní si jej už můžete zahrát i na nové generaci konzole od Sony a dokonce i na PC. Jeho nástupce má našlápnuto k tomu, aby se mu vyrovnal.