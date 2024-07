Zdražení Game Passu se nelíbí FTC, opět jde po Microsoftu

22. 7. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jestli někde nebude panovat přátelská nálada, pak mezi právními oddělení Microsoftu a FTC, tedy americké Federální obchodní komory. Ty spolu vedly velké boje kvůli akvizici Acitivsion Blizzardu Microsoftem, kvůli které by technologický gigant mohl mít monopolní postavení. Nakonec ale obchod prošel, i přes opakované snahy FTC mu zamezit. Jenže ouha, rok se s rokem sešel a Microsoft mění cenu a obsah Game Passu (psali jsme zde), což je přesně to, co podle FTC neměl Microsoft udělat.

Mnoho právní rétoriky se dá shrnout do následujícího: Tím, že bude Game Pass dražší, jeho základní verze nebude mít hry hned v den vydání a zmizí z konzolí, představuje silnou změnu kvality služby, navíc velmi nápadně v období těsně před vydáním nového Call of Duty: Black Ops 6. Což je série, kvůli které byly celé ty soudní tahanice především.

Poradce FTC, Imad D. Abyad, doslova uvádí, že jde o postupnou degradaci kvality služeb, respektive produktu, kterým Game Pass je. A doslova říká: „Odstraňování nejvíce cenných her z nové služby Microsoftu, společně se zvýšením ceny pro dosavadní uživatele, je přesně ten typ poškození spotřebitele, před kterým FTC varovalo.“ Pokračuje, že je to typické chování firmy poté, co projde nákup podobného kalibru.

Proti Microsoftu hovoří i fakt, že se během celého procesu zaklínal, že k monopolnímu postavení nedojde, protože naopak spotřebitelé budou těžit z faktu, že Call of Duty bude dostupné všem uživatelům Game Passu, který navíc nebude zdražovat. Což se ovšem nestalo. Na druhou stranu, zrovna tohle nebude třeba Sony ležet v žaludku, protože ve chvíli, kdy nebude nové CoD dostupné v tom nejpřístupnějším tieru Game Passu, mají větší šanci, že hráči nebudou migrovat z PlayStationu.

Nicméně, pro Microsoft jde teoreticky o solidní problém, protože udělali přesně to, co řekli, že neudělají. Pravdou ale také je, že o zdražení Game Passu se bavíme alespoň dva roky, a tak to není pro insidery zas tak šokující zjištění. Pokud ovšem dojde k dalšímu soudnímu kolečku, Microsoft bude muset dokázat, že za zdražením stojí prostá potřeba reagovat v rámci vývoje trhu a nejde o věc, která byla v plánu už během projekce zisku z nákupu Activision Blizzardu.