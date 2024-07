Microsoft zdražuje Game Pass a zavádí osekaný tarif bez nových her

10. 7. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Poměrně dlouho se debatovalo o tom, že je stávající model herního předplatného Xbox Game Pass dlouhodobě ekonomicky neudržitelný a bude se eventuálně muset změnit, potažmo zdražit. Microsoft včera oznámil, že ke změnám skutečně dojde – víc se dotknou hráčů na konzolích.

Na Xboxu firma zavádí novou úroveň Xbox Game Pass Standard, která nabídne knihovnu se stovkami her a přístup do online multiplayeru, ale zároveň neobsahuje jednu z hlavních předností dosavadního základního konzolového předplatného. Nenajdete v ní totiž nejnovější hry od studií Xboxu, přibudou tam až za několik měsíců po vydání.

Úroveň Standard vás vyjde na 14,99 dolarů měsíčně (zhruba 349 korun) a nahradí stávající Xbox Game Pass bez přídomku, který stál 10,99 dolarů a už si ho v této chvíli nemůžete začít platit, k dispozici jsou jen verze Core a Ultimate.

Pokud jste stávajícími předplatiteli a máte povolené automatické platby, tarif vám v této chvíli zůstává, dokud ho nezrušíte. Menší změna se týká těch, kteří si ho platí pomocí kupónů – s nimi půjde od 18. září 2024 prodloužit maximálně o 13 měsíců, než se doprodají.

U ostatních tarifů se pak už nemění podmínky, ale prakticky bez výjimky zdražují. Pro Xbox Game Pass Ultimate, kde novinky od Microsoftu najdete rovnou v den vydání, se cena zvedne z 389 korun na 439 korun měsíčně. Roční taxa pro Xbox Game Pass Core se zvedá z 1 499 korun na 1 599 korun, měsíční poplatek 149 korun zůstává. Game Pass pro PC pak zdražuje z 259 korun na 299 korun měsíčně.

Nových předplatitelů se vyšší ceny týkají hned ode dneška, stávajících předplatitelů se dotknou od příští prodlužující platby po 12. září 2024.

Změny v pravidlech a nacenění předplatného přichází v momentu, kdy do Game Passu míří letošní díl Call of Duty, Black Ops 6. Respektive do všech jeho verzí s výjimkou nového Standardu – Microsoft nespecifikuje, za jak dlouho po vydání bude své nové hry do levnějšího konzolového předplatného pouštět.